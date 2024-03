FOTO: Tabakum ob 50-letnici podjetja oživel sejem Jožefovo

15.3.2024 | 18:30

Direktor Tabakuma Goce Tasev z dobaviteljem japonskega podjetja Orec.

Sejem Jožefovo bo jutri odprt med 7.30 in 17. uro.

Prikaz košnje brežin z robotsko kosilnico na daljinsko vodenje Agria.

Novo mesto - Novomeško podjetje Tabakum je pri svojem vrtno kmetijskem centru na Cikavi je ob 50-letnici podjetja znova oživili hišni sejem Jožefovo. Sejem se je začel danes in bo potekal še jutri med 7. in 17. uro. Na njem si lahko obiskovalci ogledajo prodajne novosti in v praksi prikažejo tudi uporabo, pa tudi ostale stroje iz stalne ponudbe. Na sejmu se tudi osebno predstavljajo nekateri njihovi dobavitelji iz Slovenije - Ino Brežice, Sip, Status, Robust …, in iz tujine – Moll in Agria iz Nemčije, Orec z Japonske in Marina Systems iz Italije.

Poleg predstavitve prodajnih izdelkov so za obiskovalce pripravili tudi pester dodatni program, kot je predstavitev baterijskega orodja, košnja brežin z robotsko kosilnico na daljinsko vodenje Agraria, degustacijo Makedonskih vin in vložnin (od 16. do 17. ure tudi še jutri), jutri bo ob 10. in 14. uri tudi delavnica obrezovanja sadnega drevja.

Dobrodelna akcija zbiranja rabljenih oblačil

Sejem ima tudi dobrodelno noto, saj je družina Tasev in podjetje Tabakum poznano tudi po humanitarni dejavnosti. Med 8.30 in 13. uri bodo pod okriljem novomeških Lions in Rotary kluba zbirali rabljena oblačila in čevlje. Zbrano bodo pomoči potrebnim podarili preko odborov Rdečega križa.

Tekst in foto: M. Ž.

