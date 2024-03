FOTO: Janezu Bregantu naziv častni občan

15.3.2024 | 13:45

Prejemniki občinskih priznanj z županom

Župan Občine Mokronog - Trebelno mag. Franc Glušič

Slavnostna govornica je bila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Mokronog - Občina Mokronog – Trebelno praznuje. Na sinočnji svečani akademiji ob občinskem prazniku so podelili občinska priznanja. Za novega častnega občna so razglasili Janeza Breganta, ki se je tako pridružil Stanetu Pečku, Janezu Mejaču in Lojzetu Peterletu, ki so v preteklosti prejeli ta laskavi naziv.

Janez Bregant je priznanje častni občan prejel za več kot 50-letno predanost gasilski organizaciji, za izjemen in nesebičen prispevek k njenemu razvoju v občini, regiji in na Slovenskem, za dosledno skrb za izobraževanje in prenašanje tradicije gasilstva na mlajše generacije, za aktivno soustvarjanje boljšega jutri v lokalni skupnosti tako skozi društveno kot politično delovanje in s tem za večanje prepoznavnosti Občine Mokronog - Trebelno.

Janez Bregant je z dušo in srcem gasilec. Tej prostovoljni in človekoljubni dejavnosti se je zapisal že v mladosti. V vseh teh letih je opravljal vrsto funkcij. Med drugim je bil poveljnik društva, sektorski poveljnik, poveljnik Gasilske zveze Trebnje in Gasilske regije Dolenjske ter član poveljstva Gasilske zveze Slovenije. Dve desetletji in pol je vodil domače gasilsko društvo, predsedoval je Gasilski zvezi Trebnje in regijskemu svetu Gasilske regije Dolenjska ter bil član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije. Od leta 2008 je poveljnik štaba Civilne zaščite občine Mokronog - Trebelno, med letoma 2013 in 2018 je bil član regijskega štaba za Dolenjsko. Trenutno je podpredsednik Prostovoljnega gasilskega društva Mokronog. Redno se udeležuje delovnih akcij in aktivno sodeluje na intervencijah domačega društva tako v občini kot povsod tam, kjer potrebujejo pomoč gasilcev.

Kot izjemen poznavalec gasilske tehnike in gasilske zakonodaje si vsa leta prizadeva za razvoj gasilstva ne samo v občini, ampak tudi sicer. Za svoje delo je med drugim prejel odlikovanje za posebne zasluge in zlati znak Civilne zaščite Slovenije.

»Njegova strokovnost, predanost, neizmerna želja po napredku, uspešno delo pri krepitvi gasilske organizacije, delo na preventivnem in operativnem področju, človekoljubje, moralne vrednote, pripravljenost poslušati ter vključenost v druga društva in lokalno politiko potrjujejo, da je Janez zaveden Mokronožan, ki je kraju in gasilski organizaciji dal nesebičen prispevek v duhu Matere Terezije, ki je bila prepričana, da ne moremo vsi delati velikih stvari, lahko pa delamo majhne z veliko ljubezni,« so zapisali v obrazložitvi nagrade.

»Gasilstvo je način življenja. Podobno kot alpinist. On hodi v gore od mladih let, dokler mu zdravje in moči dopuščajo. Enako je z gasilstvom. Moraš pa se zavedati, da pravi čas prepustiš pomembne funkcije mlajšim, s tem jih tudi obdržiš v društvu. Ta naziv častni občani je veliko priznanje zame in tudi za gasilce nasploh,« je povedal Janez Bregant.

Podelili tudi priznanji in listino občine

Priznanje občine je prejelo Vinogradniško turistično društvo Trebelno za 30-letno spodbujanje izobraževanja vinogradnikov, za skrb za potomko trte z Lenta, za organizacijo tradicionalnih pohodov in dvig prepoznavnosti urejenih vinskih goric širom po Sloveniji.

Društvo je ponosno na razvoj v zadnjih letih. Če so na prvem ocenjevanju vin od prinesenih 32 vzorcev izločili polovico, se danes lahko pohvalijo, da so njihovi člani tudi šampioni in prvaki sort. »Ko smo leta 1993 ustanavljali društvo, si na prste dveh rok lahko preštel, pri katerih gospodarjih boš pil dobro vino. Danes pa jih ni za prst ene roke, pri katerih bi rekel, da ga ne bi spil kozarček,« pravi predsednik društva Zvone Kotnik.

Priznanje občine so podelili tudi Dolenjskemu muzeju Novo mesto za več kot 70-letno zbiranje gradiva o krajih in ljudeh v občini, za širjenje znanja in spodbujanje k ohranjanju kulturne identitete mokronoško-trebelanske pokrajine in njenih prebivalcev.

»Kustosi za področje umetnostne zgodovine so med drugim sodelovali pri predstavitvi zbirke likovnih del slikarja Borisa Kobeta, kustosi etnološkega oddelka, zadnja leta Alenka Stražišar Lamovšek, proučujejo sejme, obrti in druge kulturne pojave, denimo sodobnejše škrate Mokronožce Staneta Pečka, kustosi s področja zgodovine, dolga leta Marjeta Bregar, pa sodelujejo pri različnih projektih, monografskih publikacijah in aktivnostih, povezanih s kulturno dediščino in zgodovino kraja,« je bilo slišati ob obrazložitvi priznanja, ki ga je prevzela direktorica muzeja Jasna Dokl Osolnik.

Listino občine pa je za več kot dvajsetletno družbeno odgovorno ravnanje ob skrbi za rast podjetja in njegovega ugleda tudi v tujini prejelo podjetje Monter Kocjan.

Začetki podjetja segajo v leto 1998, ko je bilo šest zaposlenih, danes jih je štirideset. Prvi sklenjeni posli so bili povezani s prekrivanjem in zamenjavo strešnih kritin na hišah in kmečkih objektih, nadaljevali so s krovskimi in kleparskimi deli na večjih javnih in gospodarskih objektih, danes pa so kakovostni in zanesljivi monterji poslovnih, proizvodnih, skladiščnih in ostalih objektov, pri čemer sodelujejo z največjimi gradbenimi inženiringi, kot sta Riko in CBE.

V kraju so poznani tudi po njihovi dobrodelnosti. Podpirajo Rdeče noske, Kliničnemu centru Ljubljana so sofinancirali izvedbo klimatskega sistema, hkrati so tudi predan in zanesljiv partner lokalni skupnosti, saj pomagajo pri izvedbi občinskih projektov, vzdrževanju farne cerkve ter delovanju društev, šolskega sklada in podobno. »Pri tem se lahko pokaže ta dobrodelnost. V domačem kraju pač ne služiš na vsakem koraku, ampak poskušat pomagat, ko te potrebujejo. Včasih lahko tudi z delom veliko pomagaš, ne samo z denarjem,« je povedal direktor podjetja Monter Kocjan Alojz Kocjan.

Prioriteta iskanje dodatnega vira za Mokronog

Župan mag. Franc Glušič je vsem prejemnikom čestital za prejeta priznanja. Ob tem je poudaril, da občino delajo ljudje, nekateri pa pri tem tudi izstopajo. Zato je prav, da se takšnim s podelitvijo občinskih priznanj izkaže zahvala in spoštovanje.

Občinski praznik je tudi priložnost za pogled nazaj. »Zadovoljen sem z razvojem v preteklem letu. Kar nekaj projektov smo že izpeljali, morda se nekateri še ne vidijo, saj so v projektiranju. Kar me bolj skrbi, je, da postopki na državni ravni zelo dolgo trajajo, preveč je birokratizacije. Na določenih javnih razpisih, kamor smo se prijavili za sofinanciranje, čakamo, ali bomo uspešni. Denar za naložbe imamo denar v našem proračunu. Vse to čaka na realizacijo,« je povedal župan, ki se je ozrl tudi naprej.

Prioriteta bo iskanje dodatnega vodnega vira za Mokronog. »Testiramo vodni vir zadaj za podjetjem M Tom. Upam, da se bo izkazal za primernega, da bo kakovost vode dobra in da bo tudi ustrezna pretočnost. Želja je tudi, da najdemo zainteresiranega investitorja, ki bo gradil v obrtni coni Puščava, drugače nam grozi vračilo evropskega denarja. Na Ministrstvo za solidarno prihodnost smo poslali idejno zasnovo za dom starejših občanov v Mokronogu, na javne stavbe načrtujemo postaviti sončne elektrarne, potrebno bo razširiti prostore vrtca na Trebelnem in v Mokronogu, projektiramo dozidavo večnamenskega doma na Trebelnem, v spodnjih prostorih bi uredili dodatno garažo za gasilce, nad tem pa bi bili še dve občinski stanovanji. Skratka, dela nam je bo zmanjkalo,« zatrjuje Glušič.

Občinski praznik je s svojim obiskom počastila tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, za bogat kulturni program pa je poskrbela Glasbena šola Trebnje.

Besedilo in fotografije: R. N.

