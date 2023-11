100 najbogatejših Slovencev - v prvi deseterici Južna in Akrapovič

23.11.2023 | 10:20

Vesna in Dari Južna, med drugim lastnika sevniške Lisce, sta se ohranila med deseterico najbogatejših, tudi lani in predlani denimo sta bila na lestvici na šestem mestu. (Foto: arhiv; Mediaspeed)

Igor Akrapovič se je spet vrnil v prvo deseterico - lani je iz nje izpadel in bil na 12. mestu. (Foto: arhiv DL)

Na vrhu lestvice 100 najbogatejših Slovencev, ki jo pripravlja revija Finance Manager, je letos prišlo do spremembe: vodilna je družina Igorja Laha, ki so ji namerili 385 milijonov evrov premoženja. Stoterica najpremožnejših je premoženje glede na lani povečala za osem odstotkov na 8,7 milijarde evrov, kar je največ doslej.

Lahu in njegovi družini se je premoženje glede na lani povečalo za 45 odstotkov oz. 119 milijonov evrov, kar je največji skok na lestvici, merjeno v evrih. V štirih letih se je Lahovo premoženje početverilo, za kar gre zasluga predvsem veliki rasti vrednosti Steklarne Hrastnik, ki za letos napoveduje 22 milijonov evrov čistega dobička in jo pri Finance Managerju vrednotijo na skoraj četrt milijarde evrov.

Drugi pomemben del premoženja so nepremičnine, med njimi velika poslopja v Ljubljani, združene pod skladom Ceeref. Lahove družbe imajo med drugim v lasti tudi deleže državnih elektrodistribucijskih podjetij.

Drugo mesto si delita do letos devetkrat vodilna Iza Sia Login in Samo Login s po 345 milijonov evrov premoženja, kar je enako kot lani. Bila bi še vedno na vrhu, če pri reviji njunega premoženja ne bi razdelili na dva dela, potem ko sta se zasebno razšla. Glavnino svojega premoženja črpata iz kupnine ob prodaji razvijalca iger Outfit7 in dividend, ki sta si jih v letih lastništva izplačala iz družbe.

Na četrtem mestu je Boštjan Bandelj, lastnik trgovca z emisijskimi kuponi Belektron (276 milijonov evrov; -6 odstotkov), na petem družina Šešok, ki ima med drugim v lasti skupino Iskra (270 milijonov evrov; -10 odstotkov).

V deseterici sledijo Vesna in Dari Južna (268 milijonov evrov; +18 odstotkov), Jure Knez (243 milijonov evrov; +59 odstotkov), Damian Merlak (236 milijonov evrov; +11 odstotkov), Joc Pečečnik (218 milijonov evrov; brez spremembe) ter Igor Akrapovič (213 milijonov evrov; +20 odstotkov) in Ivo in Anastasia Taja Boscarol (213 milijonov evrov; +10 odstotkov).

Rast skupnega premoženja stoterice je bila skromnejša kot v prejšnjih dveh letih. Glavni razlog, da premoženje s težavo sledi inflaciji, so rastoči stroški v podjetjih, ki so v njihovi lasti. Podjetja so sicer na takšne spremembe v okolju dobro pripravljena, vseeno pa so se dobičkovne marže znašle pod pritiskom, kar zavira rast ocenjenega premoženja, pravijo pri reviji in dodajajo, da so imeli v preteklosti zasluge za visoke skoke ocen tudi prevzemi po večkratnikih dobička, ki jih v obdobju rasti obrestnih mer ni več zaznati.

Meja za vstop na lestvico se je z lanskih 33,3 milijona zvišala na 35,2 milijona evrov. Med stoterico so štirje novinci in šest povratnikov.

Najvidnejši nov obraz je kapetan nogometne reprezentance Jan Oblak z ocenjenimi 38,9 milijona evrov. Tako se je pridružil trem športnikom z uspešnimi karierami v ameriških profesionalnih ligah Luki Dončiću, Goranu Dragiću in Anžetu Kopitarju.

Za visoke skoke na lestvici so zaslužna podjetja, ki ponujajo učinkovite energetske rešitve. Največji skok, merjeno v odstotkih je uspel lastnikoma proizvajalca toplotnih črpalk Kronoterm Bogdanu Kronovšku in Nataši Besednjak (72,6 milijona evrov; +83 odstotkov), in sicer ob povečanju prihodkov podjetja za 171 odstotkov na 42,3 milijona evrov in ustvarjenih 9,2 milijona evrov dobička.

Rast povpraševanja po toplotnih črpalkah je dala zalet tudi velenjskemu podjetju Firšt v lasti Franca in Elizabete Firšt, ki je specializirano za ventile in regulatorje ogrevanja, iskane med proizvajalci toplotnih črpalk. Z ocenjenimi 36,9 milijona evrov sta novinca med stoterico.

Na lestvici sta še dva nova obraza: lastnik komendskega podjetja IMP Pumps Damir Popović (40,3 milijona evrov) in David Svetličič, ki se je na lestvico povzpel predvsem po zaslugi proizvajalca avtodomov Tourne Mobil, je pa tudi lastnik družb Asi in Lev.

Finance Manager izpostavljajo tudi največjega lastnika trboveljskega Dewesofta Jureta Kneza, ki se je s rastjo premoženja za 90 milijonov na 243 milijonov evrov, kar je šestkrat toliko kot pred štirimi leti, prvič uvrstil med deseterico. Oceno vrednosti so pri Finance Managerju zvišali ob lani ustvarjenih 76,4 milijona evrov prihodkov in 31-odstotni EBIT dobičkovni marži Dewesofta.

M. K.