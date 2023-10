Med nominiranci za Jenkovo nagrado ponovno Nina Dragičević

13.10.2023 | 09:00

Nina Dragičević (arhiv lokalno.si)

Dušan Merc, Rudi Zevnik, Klemen Malovrh in Ivan Dobnik (Foto: arhiv DSP)

Ljubljana/Kranj/Novo mesto - Na vrtu Društva slovenskih pisateljev (DSP) so včeraj razglasili nominirance za Jenkovo nagrado. V igri za nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let, ki jo podeljuje DSP, so pesniki Blaž Božič, Nina Dragičević (novomeška rojakinja, ki je Jenkovo nagrado leta 2021 prejela za pesniško zbirko To telo, pokončno), Sergej Harlamov, Tibor Hrs Pandur in Gregor Podlogar. Predstavili so tudi letošnji program Jenkovih dni, letos podaljšanih za en dan.

Kot je povedal predsednik žirije za Jenkovo nagrado Ivan Dobnik, se je žirija, v kateri so bili poleg njega še Franci Novak, Jana Putrle Srdić in Magdalena Svetina Terčon, odločila, da za Jenkovo nagrado letos nominira pesniško zbirko Blaža Božič Mleček, žbunje: grobovi v njem, ki je izšla lani pri Centru za slovensko književnost, zbirko Nine Dragičević Ampak, kdo?, letos izdane pri založbi Škuc, in pesmi Sergeja Harlamova Hypomnemata ali Obnovimo osnove pisanja, ki so izšle lani pri Literarnem društvu IA. Za Jenkovo nagrado sta nominirani še pesniški zbirki Tiborja Hrsa Pandurja Psyops, ki je lani izšla pri Literi, ter zbirka Gregorja Podlogarja Atlas, ki jo je lani izdala LUD Šerpa.

Žirija se je po Dobnikovih besedah soočila z veliko pesniškimi zbirkami, izdanimi v zadnjem letu in pol, in imela zahtevo delo izbrati v finalnem delu 15 zbirk, pozneje pa narediti še izbor le petih. Pri vrednotenju so iskali posebnosti in presežne značilnosti posameznih zbirk. Vsaka izmed njih je "specifična, avtorsko izjemno močna in sugestivna," je poudaril Dobnik.

Dela letošnjih nominirancev (Foto: DSP)

Predsednik DSP Dušan Merc je spomnil, da nagrado, ki jo bodo tradicionalno podelili ob koncu Jenkovih dni, tokrat v petek, 27. oktobra, podeljujejo že 38. leto. Kot je poudaril, je nagrada najvišje priznanje pesnikom, saj jo dobijo iz rok kolegov, ki se prav tako ukvarjajo s pisanjem poezije.

Direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Klemen Malovrh je predstavil program letošnjih Jenkovih dni, ki jih bo 18. oktobra dopoldne v Prešernovem gaju v Kranju uvedla spominska slovesnost z naslovom Poklon pesniku Simonu Jenku. Dan pozneje bo v Mestni knjižnici Kranj na sporedu improvizirana predstava Klub nesmrtnih pesnikov: Simon Jenko, na kateri bodo nastopili Sašo Stare, Rok Bohinc, Dino Kapetanovič, Nejc Šmit in Matjaž Peklaj. V soboto, 21. oktobra, bodo pripravili literarno čajanko, delavnico in tekmovanje v slam poeziji, v torek pa bo sledila predstava za otroke Anje Štefan Drobtine iz mišje doline. Dan pozneje bo mogoče prisluhniti koncertu Uršule Ramoveš in Fantov z Jazbecove grape.

Po petkovi slavnostni podelitvi Jenkove nagrade bo v soboto sledil še tradicionalni Pohod po poti Jeprškega učitelja - od Drulovke do Podreče. Letos so namreč Jenkove dneve, ki se začenjajo na dan pesnikove smrti, sklenejo pa na dan njegovega rojstva, podaljšali za en dan.

Kot je pojasnil predsednik Kulturnega društva Simona Jenka - Šmonca Mavčiče Rudi Zevnik, je tudi 28. oktober simbolen dan, saj takrat goduje Simon, po katerem je Jenko dobil ime. Pohod bodo sklenili s proslavo, na kateri bo o Jenku, ki so ga klicali Šmonca, spregovoril poznavalec pesnikovega dela Miha Mohor.

STA; M. K.