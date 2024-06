kronika

Danes brez elektrike; voda spet pitna

7.6.2024 | 07:00 | M. K.

Komunala Trebnje obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Cirnik- Ravne in Debenec v občini Mirna, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. NERAJC na izvodu SO. PRI TP.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 2.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA, izvod 1. PADERŠIČEVA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJI GLOBODOL, TP GORENJI GLOBODOL, TP SREDNJI GLOBODOL, TP GRČ VRH 1 in TP GRČ VRH 2.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Češnjice Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Češnjice Spodnje med 11:00 in 14:00 uro.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Lisca Spodnje Brezovo, nizkonapetostno omrežje – Slemenšek med 8. in 12. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Drnovo, nizkonapetostno omrežje – Grozina med 8. in 14. uro.

