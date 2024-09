dolenjska

Občina tako, Pucelj drugače: Kaj se je dogajalo v petek?

23.9.2024 | 11:50 | Renata Mikec

Afera Žužemberk dobiva nove razsežnosti. V petek smo bili novinarji s strani Občine Žužemberk seznanjeni, da je občan z nevarno vožnjo ogrožal varnost župana Jožeta Papeža, kasneje pa v naselju Krka z vozilom telesno poškodoval podjetnika Darka Perka, direktorja podjetja Eltim. Domnevni voznik naj bi bil Darko Pucelj, ki že nekaj časa razkriva domnevne nepravilnosti s prodajo zemljišč podjetju Eltim v Poslovni coni Klek in namere o gradnji Centra za prevzem in predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov Klek.

Darko Pucelj je ob teh trditvah zgroženo povedal: »Nič, kar se po medijih piše o meni, ni res. Če bi bile navedbe resnične, bi me obiskala policija, preiskala vozilo in vzela sledi. To pa se ni zgodilo.«

Kot nam je povedal Pucelj, je z vozilom v petek zjutraj sledil tovornjaku: »Vozil je odpadni gradbeni material na deponijo v PC Klek, kjer namerava Eltim zgraditi Center za prevzem in predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov, za katero pa nima gradbenega dovoljenja. Ker sem vedel, kaj počnejo, sem jih čakal v Zagradcu. Tovornjaku sem sledil do vasi Krka, kjer sem opazil skupino delavcev, zatem pa sem avto obrnil in se vračal proti Žužemberku. Po sredini mojega voznega pasu sem na razdalji kakšnih deset metrov opazil, da se nekdo peš bliža mojemu vozilu in hitro ugotovil, da je to direktor podjetja Eltim Darko Perko. Vozilo sem takoj ustavil, kar je Perko izkoristil in se z zgornjim delom trupa ulegel na pokrov motorja ter mi tako preprečil nadaljevanje vožnje. Priznam, da sem se počutil ogroženega, saj je bil njegov pogled precej agresiven. Pričakoval sem celo, da bom tepen, zato nisem šel iz vozila, pač pa sem le odprl okno na svoji strani vozila. Takrat je Perko vstal, se približal voznikovim vratom, jih želel odpreti, jaz pa sem to izkoristil in odpeljal v smeri Žužemberka. Ko sem prišel domov, sem dogodek prijavil policistom PU Novo mesto. Policisti me vse do danes (ponedeljek) niso obiskali, niti niso opravili zaslišanja, prav tako pa tudi nisem v priporu, kot trdijo nekateri po Žužemberku,« nam je še povedal Pucelj.

Da je dogajanje v vasi Krka res prijavil policiji, nam je potrdil tudi Robert Perc na PU Novo mesto, ki je dodal, da s Pucljem policisti še niso opravili pogovora. »Glede na obe prijavi ima sicer status osumljenca kaznivega dejanja in bo povabljen na zaslišanje. Tega nismo opravili takoj v petek, saj ni šlo za dogodek, ki bi zahteval takojšnjo policijsko intervencijo,« je še povedal Perc.

Glede trditev župana Občine Žužemberk, ki v izjavi za javnost trdi, da je Pucelj z nevarno vožnjo ogrožal njegovo varnost, pa Pucelj pravi: »Z županom nisem kontaktiral že deset mesecev. Toliko časa tudi nisva spregovorila niti besede. Nazadnje sem ga videl na slovesnosti na Cviblju in z njegovimi trditvami glede petkovega dogajanja nimam prav nič,« pravi Pucelj in dodaja, da pozna ozadje poskusa njegove diskreditacije. »Vem, da jima ni prav, da nekdo razkriva resnico in umazanije, ki se dogajajo 'pod mizo'. Tako Papež kot Perko sta vpletena v sporno prodajo zemljišč v PC Klek. Kot je znano, je občina Eltimu prodala stavbna zemljišča po 2 evra za kvadratni meter, s čimer naj bi bila žužemberška občina oškodovana za 700 tisoč evrov, saj ni unovčila bančne garancije,« trdi Pucelj, ki je zadevo prijavil policiji in tožilstvu.

»Generalni državni tožilec je pristojnost o odločanju v tem primeru z novomeškega Okrožnega državnega tožilstva prenesel v Mursko Soboto, da bi postopek potekalo nemoteno in neobremenjeno, brez kakšnih možnosti vplivanja na odločitve,« je še povedal Pucelj.

Na občini torej trdijo eno, Pucelj govori povsem drugače. Kdo laže, bo razkrila preiskava.

