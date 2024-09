dolenjska

Darko Pucelj zanika obtožbe: »Nikogar nisem ogrožal.«

21.9.2024 | 09:20 | L. M.

Žužemberk - »Vse, kar piše, ni res. Zadeva se bo razčistila na policiji, nikogar nisem ogrožal« je za naš časopis povedal Darko Pucelj, ki se je prepoznal v pisanju članka z naslovom »Z avtom nad župana Jožeta Papeža in nato še nad podjetnika« na našem spletnem portalu.

Darko Pucelj se je prepoznal v zapisu in vse navedbe odločno zavrača. (Foto: arhiv DL)

Kaj več ni želel pojasnjevati, je pa na svojem FB profilu objavil tole sporočilo: KO NI ARGUMENTOV IN DOKAZOV, JE ČAS ZA NERESNICE IN POSKUS DISKREDITACIJE

»Kako si mediji Dolenjski list, Slovenske novice, RTV 365, SiOL, 24.ur.com, MMC RTV Slovenija in Svet 24 dovolite objavlvjati nepreverjene in nedokazne hude obtožbe na račun osebe z inicialkami D.P. v katerih se lahko prepoznam. Kako si dovolite brez, da bi me kdorkoli od vas vprašal in preveril kaj je res in kaj ni in samo zaradi povečane naklade in ogledov na spletu objavite to kar ste objavili in blatite posameznika? Ali lahko kar po dolgem in počez brez posledic širite nepreverjene informacije? Kaj pa spoštovanje Kodeksa novinarjev Slovenije, ki v 1. členu določa, da mora novinar preverjati točnost zbranih informacij in se izogibati napakam. Svoje napake —četudi nenamerne — mora priznati in popraviti. Jih boste priznali in popravili, ko bo čas za to? To kar ste napisali ni vredno novinarskega poklica.

Spoštovani g. župan Papež. Kako si se lahko ob vehementnem sklicevanju na svoje vrednote spustil na tako nizek nivo. Sicer pa sem to od tebe kar nekako pričakoval. Že vse od takrat, ko sem kot prostovoljec po treh letih in pol lani konec leta prenehal izvajati brezplačne prevoze starejših se nisva srečala med vožnjo na cesti proti Ivančni Gorici in drugod. Letos sva se fizično na daljavo videla na slovesnosti 13. 07. 2024 pri spomeniku NOB na Cviblju in 03. 09. 2024, ko si v gradu sprejel skupino Američank in Angležev, ki so prišli k spomeniku na Cviblju. S tabo v tem letu ustno nisem spregovoril niti ene same besede. Namenoma, da jih nebi spreobračal meni v škodo in sam sebe prikazoval kot žrtev. Kdaj in kako sem grozil tebi ali komurkoli drugemu iz občinske uprave. Povej. Povej to javno in objavi dokaze. Sporočilo za medije je neresnično in z namenom, da me ti in ostali skrivajoči se za Občino Žužemberk diskreditirate pred občankami in občani. Vas ni niti toliko v hlačah ali krilu, da bi se avtorica/avtor podpisal z imenom in priimkom? Z namenom sem si ga shranil.

Vse pa je povezano z mojim razkritjem prodaje zemljišč podjetju Eltim d.o.o. v Poslovni coni Klek in namere o gradnji Centra za prevzem in predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov Klek. Prav tako ni res kar je napisano v zvezi z mojimi zahtevki za dostop do informacij javnega začaja, ker ste mi na občini to ustavno in zakonsko pravico vzeli. Vzeli pa ste mi jo samo zato, da nebi po uradni poti pridobil dokumentov, ki razkrivajo delo župana in občinske uprave. Dokumentov, ki razkrivajo poslovanje občine in za katere si ne želite, da jih objavim in da nebi prišli v javnost. Kaj želite skriti in prikriti. Morda vašo nesposobnost, sumljive posle in porabo javnega denarja? Vse vaše delo in poslovanje občine je javno.

O mojih petih pritožbah v zvezi z vašim odvzemom pravice bo odločil Informacijski pooblaščenec. Tudi te dokumente bom, ko jih dobim javno objavil. Resnica bo samo ena in bo dokaz, kdo širi in objavlja neresnice s katerimi zavaja občanke in občane. Ne boš in ne boste me ustrahovali in mi preprečili objavljati resnice o tvojem delu in delu občinske uprave. Ko bo policijska preiskava zaključena bom kot osumljenec na tožilstvu zahteval vpogled v dokumentacijo prijave in če se bo izkazala, da je bila ta kriva vem kako bom ukrepal zoper osebo, ki se je pod njo podpisala. Zaupam v delo policije in verjamem, da bo hitro in strokovno zaključila s preiskavo.

Kaj pa potem, če se bo izkazalo, da ste na občini z izjavo za medije brcnili v prazno in si pljunili v lastno skledo? Župan Papež. Se mi boš, ko bo preiskava zaključena javno preko vseh zgoraj naštetih medijev opravičil, če se bo izkazalo, da so sumi kaznivih dejanj, ki naj bi jih storil ter vsebina izjave za medije neresnična in zavajajoča, da ne uporabim kakšen drug izraz? Nebo nad žužemberško občino se jasni.«

