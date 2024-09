kronika

Z avtom nad župana Jožeta Papeža, nato še nad podjetnika

20.9.2024 | 17:05 | M. Ž.

Žužemberk - Z občine Žužemberk so sporočili, da je policija v njihovi občini danes »obravnavala incident, v katerem je občan D. P. z nevarno vožnjo ogrožal varnost in telesno celovitost župana Jožeta Papeža«.

Župan Jože Papež je bil tarča napada. (Foto: M. Ž. arhiv DL)

»Občan D. P. sicer že daljše časovno obdobje na župana in zaposlene v občinski upravi naslavlja pisanja z neprimerno, žaljivo in tudi grozilno vsebino ter to vsebino razširja tudi po družbenih omrežjih" in dodali, da so bili obveščeni, da se je podoben incident zgodil tudi na območju občine Ivančna Gorica, »kjer je ta isti občan z nevarno vožnjo telesno poškodoval podjetnika D. P.«.

Nad dogajanjem so v Občini Žužemberk pretreseni in sporočajo, "da imamo ničelno toleranco do kakršnekoli oblike nasilja, zaradi česar so bili o incidentu nemudoma obveščeni vsi pristojni organi."

»Žalosti nas, da je do tega prišlo v naši sicer gostoljubni in odprti skupnosti, predvsem nas pa skrbi, kako hitro se lahko razširjanje neprimerne in nedovoljene vsebine po družbenih omrežjih sprevrže v fizično agresijo. Naj bo ta današnji primer opomin vsem, da je treba povsod gojiti spoštljiv dialog med ljudmi, tudi če se s kom ne strinjamo ali če kakšnih dejanj ne odobravamo. Nasilje preprosto ni nikdar opravičljivo dejanje,« so še zapisali v sporočili za javnost.

Na Policijski upravi Novo mesto so povedali, da so dobili prijavo iz Občine Žužemberk in da preverjajo okoliščine prijave dogodka zaradi suma storitve kaznivega dejanja, prav tako so bili obveščeni, da se je podoben dogodek zgodil v občini Ivančna Gorica, ki je na območju Policijske postaje Ljubljana.

dodano ob 18.50

S PU Novo mesto smo dobili še dodatna pojasnila. Pravijo takole: "Danes zjutraj so policisti po predhodnih prijavah na številko policije 113 obravnavali dva dogodka z istim osumljencem. V Žužemberku so policisti iz Dolenjskih Toplic obravnavali prijavo kaznivega dejanja grožnje (oškodovanec je funkcionar občine Žužemberk), v Krki, na območju policijske postaje Grosuplje, pa nekaj kasneje prijavo kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, ker naj bi 69-letnik z vozilom poškodoval delavca na gradbišču. Po prvih zbranih informacijah sta dogodka povezana. Policijska preiskava je v teku, zato več podrobnosti javnosti ne moremo posredovati.

