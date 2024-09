posavje

Možganovi bodo tožili državo

22.9.2024 | 16:30 | D. Stanković

Leskovec pri Krškem - Odvetnik Franci Matoz bo v imenu družine Možgan iz Leskovca pri Krškem vložil tožbo zoper državo. Takšna odločitev je padla, potem ko je državno odvetništvo nedavno zavrnilo predlog Možganovih za sporazumno rešitev spora zaradi domnevno nezakonitega ravnanja novomeške veterinarske inšpektorice, ki je novembra lani odredila trajni odvzem 24 glav goveda Možganovim.

Franci Matoz na kmetiji Možgan januarja letos (Foto: arhiv DL, M. L.)

Možganovi so predlagali odškodnino v znesku 35.000 evrov zaradi duševnih bolečin in slabega stanja vrnjenih živali. Toda državna odvetnica je ocenila, da za poravnavo ni podlage, saj da inšpektorica ni ravnala nezakonito. Odločitev državnega odvetništva je precej nenavadna, saj je notranji nadzor, ki so ga opravili trije veterinarski inšpektorji, pokazal, da je šlo za hujše kršitve več zakonskih določil, med drugim zakona o zaščiti živali in zakona o inšpekcijskem nadzoru.

Državno odvetništvo zavrnilo predlog Možganovih za izvensodno poravnavo – Možganovi so zahtevali 35.000 evrov – Državna odvetnica ocenila, da je bil odvzem živali zakonit in nujen

