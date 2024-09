posavje

Poskus poravnave rejca in države v primeru odvzema govedi ni uspel

11.9.2024 | 11:30 | STA; M. K.

Ljubljana/Veniše - Državno odvetništvo je zavrnilo predlog za mirno rešitev spora zaradi domnevno nezakonitega ravnanja inšpektorice v primeru odvzema goveda na kmetiji pri Krškem, v Venišah. Rejec Rudi Možgan terja 35.000 evrov odškodnine, vendar je državno odvetništvo ocenilo, da zanjo ni podlage, ker je bil inšpekcijski nadzor zakonit, poroča današnji Dnevnik.

Rudi Možgan (Foto: arhiv DL)

Po poročanju časnika je državno odvetništvo ugotovilo, da je bil inšpekcijski nadzor zakonit ter da je bila odločitev o trajnem odvzemu živali na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja z dne 13. in 14. november 2023 nujna in primerna glede na ugotovljeno slabo rejno in zdravstveno stanje živali.

"Odločitev o odvzemu živali je bila zakonita, upravičena in nujna, upoštevajoč dobrobit živali," so pri časniku povzeli ugotovitve višje državne odvetnice Aleksandre Kisovec.

Ta je ocenila tudi, da ni mogoče prezreti, da so pristojni v postopku izvajanja nadzora nad zaščito živali na kmetiji Možgan nepravilnosti ugotovili že leta 2018 in izdali ureditveno odločbo.

"Vlagatelj je že s tem, da je že ob izdaji odločbe v ponovljenem postopku izpolnil vse odrejene ukrepe, sam priznal slabe pogoje za rejo, ki so bili povod za uvedbo inšpekcijskega postopka in odvzem živali. Inšpekcijski organ je v okoliščinah konkretnega primera ravnal s potrebno skrbnostjo, zato ni izpolnjen pravni standard kvalificirane protipravnosti," so navedbe državne odvetnice še povzeli pri Dnevniku.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je 24 živali kmetiji iz Leskovca pri Krškem odvzela 14. novembra lani z ustno odločbo na zapisnik, potem ko je nekaj dni prej dobila prijavo. Primer je poskrbel za precejšnje razburjenje, tako upravni kot notranji nadzor pa sta odkrila kršitve postopka in zakonodaje.

Veterinarski inšpektorici Danuši Štiglic, ki je odredila odvzem živali, so, kot so spomnili pri časniku, pristojni izdali opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in jo s 1. februarjem letos iz novomeškega območnega urada za varno hrano začasno premestili na sedež uprave v Ljubljani, kjer dela v sektorju za zdravje in dobrobit živali, opravljanje inšpektorskih del pa so ji do nadaljnjega zamrznili.

