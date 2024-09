gospodarstvo

Z inovatorji se ne gre igrati skrivalnic

18.9.2024 | 13:00 | I. V.

Novo mesto - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je letos že sedemnajstič pripravila razpis in podelila priznanja za inovativnost. Na razpis je prispelo 31 predlogov štirinajstih prijaviteljev, pri prijavljenih inovacijah je sodelovalo 247 inovatorjev.

Razstavljene inovacije je predstavil tudi direktor GZDBK Tomaž Kordiš. (Foto: I. Vidmar)

Zlata, srebrna in bronasti priznanji so nagrajencem podelili junija, včeraj pa so na Glavnem trgu odprli še razstavo, na kateri na panojih predstavljajo vse nagrajene inovacije.

Zbranim predstavnikom podjetij, ki so sodelovala na razpisu, so predstavili nagrajene inovacije, od katerih jih je večina že zaživela tudi v praksi, nekatere pa so našle pot tudi na tuje trge. Poudarili so pomembnost spodbujanja inovativnosti, saj inovacije pripomorejo tudi k zvišanju dodane vrednosti in so lahko temelj napredka in uspešnosti podjetij. Predsednik sekcije za inovativnost pri dolenjsko-belokranjski gospodarski zbornici Zvone Simončič je v nagovoru ob odprtju duhovito dodal, da se z inovatorji ne gre igrati skrivalnic, ker se ti ljudje znajo tako inovativno skriti, da jih ne boš nikoli našel. Zato je prav, da njihove inovacije pokažemo, je še dodal.

‹ nazaj