V požaru pri Dulčevih tuja krivda izključena; v Mihovici prijeli izsiljevalca

12.8.2024 | 12:40 | M. K.

O sobotnem požaru v pojetju Dulc v Stranjah pri Škocjanu smo s fotografijami že poročali. S Policijske uprave Novo mesto danes poročajo, da so požar, ki se je iz pomožnega objekta razširil na drvarnico in stanovanjsko hišo, gasilci omejili in pogasili. Nastala je velika premoženjska škoda. Med začetnim gašenjem je direktor podjetja dobil opekline, oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici. Kriminalisti in kriminalistični tehniki Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled požarišča in ugotavljali vzrok za nastanek požara. Po prvih ugotovitvah je tuja krivda izključena, vzrok za požar pa je napaka na električni napeljavi. Vse okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Pri Dulčevih je zagorelo zaradi napake na električni napeljavi. (Foto: arhiv DL; L. M.)

Huje poškodovan otrok-kolesar

Policisti PP Metlika so bili v petek obveščeni, da reševalci oskrbujejo otroka, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Zbrali so obvestila, opravili ogled in ugotovili, da je otrok vozil s kolesom po pločniku ob regionalni cesti v Gradcu. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad kolesom, padel in se huje poškodoval. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Pijan trčil v betonsko ograjo

V soboto nekaj pred 21. uro se je zgodila prometna nesreča na Tomšičevi cesti na Senovem. Policisti PP Krško so opravili ogled in ugotovili, da je 34-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v betonsko ograjo. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 0,87 miligrama alkohola (1,81 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nesreča na Senovem (Foto: PGE Krško)

Padec kolesarja na Seidlovi

Včeraj so policiste obvestili, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki se je poškodoval pri padcu s kolesom. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 52-letni moški kolesaril po kolesarski stezi po Seidlovi cesti v Novem mestu. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval.

Motorist v drevo

Prometna nesreča pri Stranski vasi se je zgodila včeraj okoli 14. ure. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 66-letni motorist iz Nemčije vozil iz smeri Pogancev proti Stranski vasi. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Lažje poškodovanega motorista in lažje poškodovano 67-letno potnico, prav tako iz Nemčije, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnoc. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Povzročitelj nesreče na avtocesti z 2,2 promila alkohola

Sinoči nekaj pred 20. uro se je, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča na avtocesti med Krškim in Smednikom. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 50-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Krškega proti Dobruški vasi. Kršitelj je vozil z veliko hitrostjo, vozila prehiteval po desnem pasu, sunkovito zavijal, potem pa na izvozu za Smednik zapeljal na izvoz, izgubil oblast nad vozilom in trčil v prometno signalizacijo in v nasip. Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 1,05 miligrama alkohola. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola, vožnje z neprilagojeno hitrostjo in nepravilnega razvrščanja bodo zoper njega podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Večerna nesreča na AC (Foto: PGE Krško)

Prehiter na AC

Policisti so v petek nekaj pred 11. uro na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes italijanskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 181 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 51 km/h. 22-letnemu državljanu Albanije so zaradi kršitve izrekli globo.

Šentjernejski policisti prijeli izsiljevalca in tatova

Policisti PP Šentjernej so bili v petek obveščeni, da naj bi zaradi preteklih sporov neznanci občana izsiljevali za denar. Takoj so se odzvali, zbrali obvestila in med policijsko preiskavo ugotovili, da sta kaznivega dejanja izsiljevanja osumljena ženska in moški iz naselja Mihovica. V popoldanskih urah so oba izsledili, jima odvzeli prostost in ju pridržali. 31-letno osumljenko in 33-letnega osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj izsiljevanja in tatvine. Ugotovili so namreč, da sta osumljenca oškodovancu pred dnevi z dvorišča stanovanjske hiše ukradla več izdelkov.

Prijeli predrzna tatova

V soboto nekaj po 19. uri so policiste obvestili, da sta v prodajalni v Trebnjem dva mlajša moška ukradla večje število zavojev tobačnih izdelkov, alkoholno pijačo in srečke. O opisu osumljencev je OKC takoj seznanili policiste na terenu. Nekaj po 21. uri so policisti v Straži pri Raki ustavili avtomobil, ki ga je vozila 26-letna ženska iz Škocjana, ki so jo že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. V vozilu se je nahajal 17-letnik iz Ponikev, ki so ga tudi že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, in 16-letnika, prav tako iz Ponikev. Zasegli so jim ukradene predmete in nadaljujejo preiskavo. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Zasegli kombi z ukradenimi predmeti

V noči na nedeljo so bili policisti PP Novo mesto obveščeni, da se pri delovišču v Podbrezniku nahajajo sumljive osebe. Ob prihodu policistov so peš pobegnili. Ugotovljeno je bilo, da so z delovišča ukradli večjo količino gradbenega materiala in ga naložili v kombi. Kombi z ukradenimi predmeti so policisti zasegli in nadaljujejo preiskavo.

Vlomi in tatvine

V Poljanah pri Mirni Peči je med 8. 8. in 9. 8. nekdo vlomil v brunarico in ukradel prenosni zvočnik in alkoholne pijače. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Med 19. 7. in 9. 8. je v Soteski neznanec skozi vrata vlomil v počitniško hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 8. 8. in 9. 8. je na Slakovi ulici v Trebnjem nekdo vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in izmaknil bančno kartico in PIN kodo. Na več bankomatih na območju Ljubljane in Ivančne Gorice je opravil dvige gotovine v znesku 8.000 evrov. Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo z intenzivno preiskavo.

Na območju Tanče Gore je med 28. 7. in 9. 8. nekdo vlomil v počitniško hišo, pregledal prostore in ukradel posodo z gorivom.

V kraju Drča na območju Šentjerneja je med 7. 8. in 9. 8. neznanec vlomil v prostore društva in ukradel štiri žoge, dva pokala in športna oblačila. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 600 evrov škode.

Na dvorišče stanovanjske hiše na območju Sel pri Mirni sta se v petek pripeljala neznanca in se lažno predstavila za delavca telekomunikacijskega podjetja. Eden je s pogovorom zamotil občana in ga zvabil iz hiše, drugi pa je v tem času vstopil v hišo, pregledal prostore in našel ter ukradel denar. Oškodovanec je šele po njunem odhodu ugotovil, da je bil žrtev kaznivega dejanja in o tem obvestil policiste. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z iskanjem storilcev.

V Podturnu pri Dolenjskih Toplicah je v petek nekdo iz cisterne na tovornem vozilu iztočil okoli 180 litrov goriva.

V Črmošnjicah so v petek zvečer neznanci vlomili v servisni objekt in ukradeli električne vodnike v vrednosti okoli 15.000 evrov. Policisti PP Črnomelj so v bližini našli kombinirano vozilo z ukradenimi električnimi vodniki in ga zasegli. Nadaljujejo preiskavo.

V noči na soboto je v Črnomlju nekdo vlomil v skladiščne prostore prodajalne in ukradel denar.

V Šentlernartu je v noči na soboto neznanec vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in ukradel več kosov orodja in vrtalnik. Lastnika je oškodoval za 400 evrov.

Na parkirnem prostoru v Dovškem je v noči na nedeljo nekdo vlomil v dva avtomobila. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V noči na nedeljo je na območju Bučke nekdo vlomil v skladiščen prostore in z vlomom je povzročil za okoli 100 evrov škode.

V isti noči je v Leskovcu pri Krškem neznanec vlomil v gostinski objekt in odnesel menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za 150 evrov škode.

V Adlešičih je v minuli noči nekdo vlomil v prodajalno in ukradel večjo količino tobačnih izdelkov. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo preiskavo.

Posredovali zaradi glasne glasbe

Šentjernejski policisti so bili v soboto okoli 21.30 obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe v Mihovici. Ugotovili so, da je glasno glasbo preko zvočnika predvajal 33-letni kršitelj. Zagotovili so javni red in mir in kršitelju izrekli globo.

Prijeli tihotapca in tujce

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto so včeraj v Slovenski vasi kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat poljskih registrskih oznak. 30-letni državljan Ukrajine je prevažal pet državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. Državljani Turčije so izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito. Po zaključenem postopku so bili odpeljani v azilni dom.

Policisti so poleg tega med 9. 8. in 12. 8. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Rakovec, Kapele, Jereslavec, Mali Obrež, Jesenice na Dolenjskem, Nova vas, Podvinje, Nova vas ob Sotli) prijeli 234 državljanov Sirije, 85 Afganistana, 27 Pakistana, 22 Nepala in Turčije, 16 državljanov Bangladeša, 14 Egipta, 11 Indije, sedem Irana, šest Maroka, pet državljanov Iraka in Mongolije, štiri državljane Šrilanke, tri iz Gane, dva državljana Gvineje, Konga, in Senegala in po enega državljana Kameruna, Gambije, Palestine in Etiopije. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Stara Lipa, Adlešiči, Marindol, Vukovci, Zilje, Učakovci, Bojanci, Sinji Vrh) so prijeli 35 državljanov Afganistana, 25 Maroka, 17 Turčije, osem Iraka, sedem Alžirije, pet Pakistana, štiri Sirije, tri Egipta, dva državljana Irana in Gane in državljana Kameruna. Na območju PP Metlika (Krmačina) so prijeli devet državljanov Sirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 9. 8. in 12. 8. posredovali v 271 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 743 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, štiri nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 23 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 43. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, groženj, goljufije, nezakonitega lova, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov meje.

Osumljencu streljanja v Kočevju odredili pripor

S PU Ljubljana pa so sporočili, da je preiskovalni sodnik 21-letniku, ki ga sumijo, da je v noči na petek v Kočevju sprožil več strelov v dve osebni vozili in ju poškodoval, v nedeljo zvečer odredil pripor. Policisti so osumljenca, ki so ga že večkrat obravnavali za kazniva dejanja zoper premoženje, pridržali v petek zvečer.

Policisti so osumljenca pridržali zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Za kaznivo dejanje je zagrožena kazen do petih let zapora. 21-letnik je namreč v noči na petek sprožil več strelov v dve osebni vozili in ju poškodoval, voznika osebnih vozil pa v streljanju nista bila poškodovana, so že v petek sporočili s PU Ljubljana.

Ob tem so napovedali, da bodo v naslednjih dneh na območju kočevske regije nadaljevali okrepljene aktivnosti za preprečevanje vseh oblik protipravnih in motečih ravnanj ter za izboljšanje občutka varnosti ljudi. Pri tem poleg policistov policijske postaje Kočevje sodelujejo policisti posebne delovne skupine, policisti posebne policijske enote, policisti konjeniki, vodniki službenih psov in policisti prometniki. Za zagotovitev še večje varnosti usklajeno sodelujejo tudi z drugimi policijskimi upravami ter z lokalno skupnostjo, so dodali.

Hkrati na PU Ljubljana pozivajo, naj občani prijavijo vsa zaznana kazniva dejanja, gibanje sumljivih oseb ali podobne dogodke, ki bi lahko vplivali na varnost ljudi, na številko 113 ali o tem obvestijo najbližjo enoto policije. Informacije lahko podajo tudi anonimno na številko 080 1200.

"Vsako kaznivo dejanje, tudi če gre za kazniva dejanja, kjer večja škoda ni nastala, je nedopustno in naloga policije je, da jih preišče in da so storilci obravnavani," so zapisali. Zato je pomembno, da so o takšnih ravnanjih obveščeni, da lahko načrtujejo tako preventivne ukrepe kot tudi ukrepe za uspešno preiskovanje vseh kaznivih ravnanj, so še dodali.

