kronika

FOTO: Dve nesreči na avtocesti

12.8.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 19.51 je na avtocestnem odseku Drnovo – Smednik, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo preko brežine in obstalo na cestišču. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Krško so oskrbeli eno poškodovano osebo in jo prepeljali v UC Brežice.

Foto: PGE Krško

Že ob 10.15 je na avtocesti Ljubljana – Obrežje pri Zalokah, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s cestišča. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in preprečili iztek motornih tekočin.

Foto: PGE Krško

Gorelo votlo suho drevo

Ob 20.02 je na Kandijski cesti v Novem mestu gorelo votlo suho drevo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar pogasili.

Sršeni

Ob 19.30 so na Černelčevi cesti v Brežicah, gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom s stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike



Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 1 Izvod Žvab.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAD MLINI, izvod 6. PARTIZANSKA CESTA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HIPOT-HYB;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REM.

Distribucijska enota Krško obvešča, da prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Mokronog - področje Mokronoga z okolico na območju TP Tržišče kolodvor - nizkonapetostno omrežje Vrhek med 9. in 12. uro; na nadzorništvu Sevnica - področje Sevnice z okolico na območju TP Šmarje 3 - nizkonapetostno omrežje Kožuh Podpadec med 8. in 14. uro; na nadzorništvu Krško mesto - področje Krško mesto na območju TP Jerman vrh - nizkonapetostno omrežje Jerman vrh med 9. in 10. uro.

