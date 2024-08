kronika

Na avtomobila streljal 21-letnik, grozi mu do pet let zapora

10.8.2024 | 13:30 | M. K.

Kočevje - Policisti so sinoči odvzeli prostost 21-letniku, ki ga sumijo, da je v noči na petek v Kočevju sprožil več strelov v dve osebni vozili in ju poškodoval. Osumljencu, ki je bil že večkrat obravnavan za kazniva dejanja zoper premoženje, so tudi pridržali, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Voznika osebnih vozil v streljanju nista bila poškodovana.

Pridržanje so osumljencu odredili zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Predvidoma v nedeljo ga bodo privedli pred preiskovalnega sodnika. Za kaznivo dejanje je zagrožena kazen do petih let zapora, so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja in posamična preiskovalna dejanja.

Policisti tudi danes in v naslednjih dneh na območju kočevske regije nadaljujejo z okrepljenimi aktivnostmi za preprečevanje vseh oblik protipravnih in motečih ravnanj ter izboljšanje občutka varnosti ljudi. Pri tem poleg policistov policijske postaje Kočevje sodelujejo policisti posebne delovne skupine, policisti posebne policijske enote, policisti konjeniki, vodniki službenih psov in policisti prometniki. Za zagotovitev še večje varnosti usklajeno sodelujejo tudi z drugimi policijskimi upravami ter z lokalno skupnostjo, so dodali.

Hkrati na PU Ljubljana pozivajo, naj občani prijavijo vsa zaznana kazniva dejanja, gibanje sumljivih oseb ali podobne dogodke, ki bi lahko vplivali na varnost ljudi, na številko 113 ali o tem obvestijo najbližjo enoto policije. Informacije lahko podajo tudi anonimno na številko 080 1200.

"Vsako kaznivo dejanje, tudi če gre za kazniva dejanja, kjer večja škoda ni nastala, je nedopustno in naloga policije je, da jih preišče in da so storilci obravnavani," so zapisali. Zato je pomembno, da so o takšnih ravnanjih obveščeni, da lahko načrtujejo tako preventivne ukrepe kot tudi ukrepe za uspešno preiskovanje vseh kaznivih ravnanj, so še dodali.

