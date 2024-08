kronika

Streljanje v Kočevju - tarča dva avtomobila, voznika nepoškodovana

9.8.2024 | 10:30 | M. K.

Kočevje - Minulo noč je trenutno še neznani storilec v Kočevju sprožil več strelov v dve osebni vozili in ju poškodoval, so sporočili s PU Ljubljana. Voznika nista bila poškodovana. Policisti trenutno izvajajo intenzivno preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin, opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja in zbirajo obvestila, o vseh ugotovitvah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, dodajajo na PU.

''Na območje je bilo napotenih tudi več policistov in kriminalistov, ki nadaljujejo z okrepljenimi aktivnostmi, katerih namen čimprej odkriti storilce kaznivega dejanja in odkrivanje in preprečevanje vseh oblik protipravnih in motečih ravnanj in izboljšanje občutka varnosti ljudi,'' so zapisali na PU Ljubljana. Pri tem poleg policistov PP Kočevje sodelujejo in bodo v naslednjih dneh še sodelovali tudi policisti posebne delovne skupine, policisti posebne policijske enote, policisti konjeniki, vodniki službenih psov in policisti prometniki.

