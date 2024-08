dolenjska

FOTO: Zgorelo skladišče, jeklenke s plinom letele po zraku, direktor opečen v bolnišnici

12.8.2024 | 07:30 | L. Markelj, fotografije: osebni arhiv Dulčevih

Stranje pri Škocjanu - Nesreča nikoli ne počiva in to se je izkazalo tudi v soboto popoldne, ko je takoj po 14. uri prišlo do hudega požara v priznanem družinskem podjetju Dulc.

Zgoreli in zgorili so drvarnica, kurilnica, nad njo stanovanjski objekt in del skladišča, k sreči pa se požar zlasti zaradi hitrega posredovanja prostovoljnih gasilcev iz PGD Škocjan, Bučka, Dobrava, Dolenje Dole, Grmovlje, Tomažja vas, Zagrad, Šentjernej in Šmarjeta ni razširil na bližnjo stanovanjsko hišo.

Požgano skladišče in pogorišče so včeraj že pospravili.

A direktor podjetja Matej Dulc, ki je družinsko podjetje, ki se ukvarja se s strojnimi instalacijami, predvsem z ogrevanjem, vodovodom, prezračevanjem, kanalizacijo in raznimi tehnološkimi razvodi, leta 2008 prevzel od očeta Jožeta, je pri gašenju utrpel opekline 2. stopnje.

Opekline je dobil po glavi, rokah in nogah in reševalno vozilo ga je še isti dan po intervenciji odpeljalo v novomeško bolnišnico. Kot je povedala njegova žena Renata Dulc, tudi zaposlena v podjetju, bo okreval in sreča v nesreči je, da se ni zgodilo še kaj hujšega in še komu.

Namesto poroke požar

Pomoč ljudi je neprecenljiva. Dulčevi se vsem zahvaljujejo.

Kot pravi, je bilo dogajanje grozljivo, vse je bilo neverjetno hitro, strašno.

Vsa širša Dulčeva družina se je v soboto popoldne odpravljala na poroko, »vsi smo bili že urejeni, le mož Matej je bil še v kopalnici, ko je zaslišal alarm in ob pogledu skozi okno zagledal dim. Hitro smo vsi stekli ven, mož, sin in tast so takoj zagrabili gasilne aparate in se lotili dela, a ni šlo. Ogenj je v minuti butnil vanje in kmalu so jeklenke različnih plinov letele na okrog. Ena tudi v sosednjo stavbo v stanovanje nad delavnico, kjer sicer biva deset naših delavcev. K sreči so bili vsi odstotni, tudi na dopustih, razen eden, ki je spal. Zavohal je dim, a po stopnicah ni več mogel, sosed Janez Dulc ga je rešil z balkona s »kiblo«, » je pripovedovala Renata Dulc.

Ker so domači vedeli, da imajo v skladišču shranjenih kakih trinajst jeklenk različnih plinov, ki jih potrebujejo pri svojem delu za varjenje, postavitve klimatskih naprav itd., so se zavedali, da je požar še veliko bolj nevaren kot sicer in ni bilo drugega, kot da se umaknejo. K sreči so vsaj rešili psa in umaknili avtomobile.

Zahvala vsem gasilcem, policiji, sosedom …

»Jeklenke so letele naokrog, ena celo v zabojnik s smetmi, pa tudi čez bližnjo avtocesto, poke so menda slišali tudi deset kilometrov stran. Uhajal je plin,« razlaga Renata in pove, da se je k sreči v bližini zadrževala policijska patrulja, ki je hitro prispela, zaprla bližnjo lokalno cesto, klicala še gasilce, ki so jih že prej tudi sami. Neprecenljiva pa je pomoč in intervencija prostovoljnih gasilskih društev iz vseh treh občin: Škocjana, Šentjerneja in Šmarjete. Strokovno in požrtvovalno so gasilci omejili požar, da ni škoda še večja.

Med gasilci Renata še posebej izpostavi Marjana Krmca iz PGD Dobrava, ki je prvi prispel na pogorišče in skoraj dva dni neprekinjeno vztrajal in pomagal ter dokazal, da je lansko občinsko priznanje šlo v prave roke. Omeni še tudi druge neutrudne sosede, pa delavca Jožeta Ponikvarja, ki je z ženo že 43 let zaposlen v njihovem podjetju - pripadnost sta dokazala tudi s pomočjo pri nesreči. Že tretji dan se na pogorišču neutrudno prizadeva še Dejan Cugelj s svojo mehanizacijo in delavci, pa Marjan Gornik s.p. in trgovina Vsegrad Novo mesto.

Kot so po besedah Dulčeve hitro ugotovili kriminalisti, naj bi najprej zagorelo v drvarnici in sicer elektro instalacija od vtičnice, kar pomeni, da je prišlo do nekega stika, lahko je kabel pregrizla kaka žival … Požar se je hitro razširil na skladišče, saj so imeli pod lesenim nadstreškom kontejner s papirji.

V nesreči niso ostali sami

Ker je vzrok požara znan, so Dulčevi takoj naslednji dan objekt lahko porušili in požarišče začeli čistiti in pospravljati, tudi s pomočjo sosedov, prijateljev, gasilcev in zaposlenih delavcev, ki so se mnogi vrnili tudi z dopusta. Akcija, v kateri sodeluje tudi 40 do 50 ljudi, traja že tretji dan in bo še zagotovo nekaj časa.

Kot pravi Renata Dulc, so kljub težki situaciji prijetno presenečeni nad tolikimi dobrimi odzivi ljudi in najrazličnejšo pomočjo. V škocjanski Oštariji Pri krači so delno pomagali z brezplačnim kosilom za delavce, pošiljka je prišla iz škocjanske pekarne Pepe … V nesreči niso ostali sami in to veliko šteje, sicer pa je tudi njihovo podjetje bilo vedno dobrodelno naravnano, mnogi gasilci, ki so se pri njih oglašali za pomoč, od Dulčevih nikoli niso odšli praznih rok.

Škoda je seveda gromozanska, dokončne ocene še ni, k sreči pa imajo objekte zavarovane. Renata, ki kljub vsemu ohranja optimizem, pa pove, da bi bilo lahko še mnogo huje, če bi do požara prišlo pet minut pozneje, ko bi se že vsi odpeljali na ohcet: »Zgorelo bi vse, podjetje, hiša, avtomobil i…, raje ne pomislimo na to.«

Dulčevi želijo po pospravilu na pogorišču čim prej postaviti nove skladiščne prostore, ki jih potrebujejo za svoje delo. Naročil imajo veliko in nekateri njihovi delavci so se danes že odpravili tudi na teren.

