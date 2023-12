Nova stanovanja v Šentjerneju - V centru, s pogledom na Gorjance

6.12.2023 | 19:30

Mojca Gomišček Vesel in Gaber Gomišček (Foto: L. M.)

Šentjernej - Razpoložljivost stanovanj je velika težava Šentjerneja. Kraj se gospodarsko hitro razvija in napreduje, zanimiv je za domačine, ki bi tu radi ostali, in za druge, ki bi se priselili, zlasti za mlade družine. A priložnosti za gradnjo oz. za nakup stanovanj skoraj ni. Od zadnje gradnje blokov, to je pri Sparovem trgovskem centru, je minilo že kakih petnajst let.

Južno od jedra naselja Šentjernej, med Sparom in Starim sejmiščem, bo nastalo novo stanovanjsko naselje – Za začetek na 3,5 hektara 57 stanovanj: individualnih hiš in vila blokov – Javni park za večjo kakovost prebivanja – Pozneje še gradnja na 5 hektarih – Manjkajo najemniška, lastniška in varovana stanovanja

