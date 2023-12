Živali bez nadzora - Ko se na cesti pojavijo psi in konji

3.12.2023 | 18:40

Odvezani psi na cesti Zameško–Šentjernej ogrožajo prometno varnost, preganjajo pa tudi divjad. (Foto: J. L.)

Voznike med Zameškim in Šentjernejem v bližini hiš, v katerih prebivajo romske družine, na cesti pogosto presenetijo psi, nam je sporočil prebivalec bližnje vasi, ki se tam vsak dan vozi v službo.

»Stanje je neznosno. Psi pritečejo na cesto, da se jih prestrašiš in moraš kar ustaviti, da nekako prideš mimo. Na tem delu je omejitev hitrosti 90 kilometrov na uro, in če kdo ne ve za nepričakovano nevarnost, je lahko hudo. K sreči se še ni zgodila kaka prometna nesreča, a lahko se, in očitno se do takrat nihče ne misli s tem resno ukvarjati. A tako ne gre naprej. Po tej cesti vozijo tudi kolesarji, med katerimi je precej otrok, ki obiskujejo popoldanske dejavnosti, in ni prijetno, kadar se vanje zapodi gruča psov. K sreči ni bil menda še nihče ogrizen. Prav tako ni nič nenavadnega, da se na cesti nenadoma znajde še katera druga domača žival, na primer konji, saj imajo Romi vse odvezano in izpuščeno, nobene ograje ni ob cesti,« pove krajan in doda, da so na policijo in občino podali že več prijav, na katere se policija sicer odzove, a prave rešitve, vsaj dolgotrajne, ni.

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

Lidija Markelj