družabno

Prisrčni smeh Nataše Pirc Musar

24.1.2025 | 12:30 | Foto: Občina Mirna Peč

V Mirni Peči je bila gostja nedavnega državnega ocenjevanja in razstave štrukljev tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Pohvalila je izjemen dogodek, ki ga je v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije in Občino Mirna Peč pripravilo Društvo podeželskih žena Mirna Peč, in ob tem povedala: »Kar 99 različnih vrst štrukljev kaže, da domišljija nima meja. In prav je tako. Vedno se rada vračam v Mirno Peč, od koder izvirata tudi dva znana Slovenca, Lojze Slak in Tone Pavček. Župan Andrej Kastelic mi je zaupal, da je Pavček celo v trgovini naročal v rimah. Številni njegovi verzi so še danes zelo aktualni.« Župan je predsednici države ob tej priložnosti podaril lično darilo z domačimi dobrotami in knjižno delo Mirnopečanke Lojzke Krevs Od koška do koša. Sta se pa župan in visoka gostja (na fotografiji) od srca nasmejala v kulturnem programu, ko sta predsednica Društva kmečkih žena Mirna Peč Jelka Krivec in predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule pripravili zelo duhovit skeč na temo inšpekcijskega obiska tržnice.

‹ nazaj