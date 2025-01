dolenjska

''Štrukelj je velik gospod, ki paše povsod'' - ocenili rekordnih 99

20.1.2025 | 10:30 | M. Ž.

Mirna Peč - »Štrukelj je velik gospod, ki paše povsod,« je poudarila Jelka Krivec, predsednica Društva podeželskih žena Mirna Peč, ki je včeraj v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije in Občino Mirna Peč pripravilo 9. državno ocenjevanje in razstavo štrukljev iz vlečenega in kvašenega testa ter drugih test. V oceno so letos prejeli rekordnih 99 štrukljev, rekordno je bilo tudi število, ki so prejeli vse točke – teh je bilo osem, zaključne prireditve pa se je udeležila predsednica države Nataša Pirc Musar.

Osmerica najboljših s predsednico države Natašo Pirc Musar in predsednico DPŽ Mirna Peč Jelko Krivec. (Foto: M. Ž.)

Vse točke so prejeli: Maja Berk iz Mirne Peči, dijakinja farmacije, za štrukelj gibanica, Marija Dular, članica DPŽ Mirna Peč, za pečen štrukelj s kislim zeljem in mletim mesom, Lidija Zupančič iz Dolenjskih Toplic za krompirjev štrukelj z ocvirki, Jože Senegačnik iz Škofljice za slivov štrukelj iz paljenega testa, Andreja Brezovar, članica DPŽ Mirna Peč, za sladki štrukelj z lešnikovim nadevom ter dijaki zaključnega letnika Šola za storitve in dejavnosti Šolskega centra Velenje Neli Poličnik - Repenšek za štrukelj s polnozrnate moke z ajdovo kašo, skuto in jurčki, Nastja Kokovnik za krompirjev štrukelj s kislim zeljem, slanino in ješprenjem in Bor Tratnik za mandljev štrukelj z rozinami.

Zahtevno delo za komisiji

Dve komisiji sta bili zelo pridni, da sta lahko ocenili kar 99 prispelih štrukljev, podelili pa so 63 zlatih priznanj, 31 srebrnih, dve bronasti in tri zahvale. »Izdelki so bili večinoma zelo lepi na pogled in tudi okusni, nadevi so bili klasični in tudi inovativni, sladki in slani. Veseli smo bili, ker smo v ocenjevanje dobili štruklje v vseh treh kategorijah,« je povedala Jožica Muhič v imenu ocenjevalnih komisij.

Predsednica Nataša Pirc Musar je dejala, da se vedno rada vrača v Mirno Peč.

Priporočila je, da si za boljši dosežek točk v naslednjem letu preberejo priloženi pravilnik o ocenjevanju, da se ne bi po nepotrebnem izgubljale dragocene točke. Med drugim je izpostavila, da preveč sestavin lahko prikrije določene okuse, »zato se držite pravila manj je več.«

»Pred devetimi leti je zamisel o taki razstavi pognala prve korenine v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije. Ideja je rasla in se razvijala ter danes stoji kot trden dokaz, kaj lahko dosežejo predanost, znanje in srčnost. Ta dogodek je predvsem rezultat dela naših članic, žena, ki vložijo svoj čas, trud in ljubezen v pripravo teh kulinaričnih mojstrovin. One so duša te prireditve in čuvajke tradicije, ki povezuje preteklost s prihodnostjo. Naj bo današnji dan priložnost, da cenimo domačnost in vrednote, ki jih prinašajo štruklji – simbol preprostosti, gostoljubnosti in umetnosti življenja,« je v nagovoru zbranim dejala Jelka Krivec.

Za smeh sta poskrbeli prvi dami mirnopeškega društva in Zveze kmetic Slovenije Jelka Krivec in Irena Ule.

Poudarila je, da je pečat dnevu zagotovo dala predsednica države, ki je »res srčna oseba, imeti jo moraš rad. Njen obisk je velika čast za vse nas. Veseli pa smo, ker je bil odziv na našo razstavo tako velik, začenši s številom vzorcev, posebej pa sem vesela, ker se je na zaključni prireditvi zbralo toliko domačinov, kar potrjuje, da delamo prav. Želim si, da Mirna Peč zaživi, tudi v okoliških vaseh, in da smo združeni in povezani tudi na takih dogodkih.«

Rada se vrača v Mirno Peč

»Ta vaš dogodek je več kot le praznik kulinarične tradicije. Je slavje vaše ustvarjalnosti, vztrajnosti in povezanosti ter sodelovanja, kar s svojim delom že četrt stoletja s ponosom neguje Društvo podeželskih žena Mirna Peč. Čestitam vam, da ste kot skupnost prepoznali potrebo po ohranjanju dediščine naših prednikov in prenašanju znanja in tradicije prihodnjim rodovom. S tem ste neprecenljiv steber skupnosti. Tudi izboljšanje sodelovanja kmečkih žena v družbi je v dobrobit celotne družbe. Hvala vam za vašo energijo, srčnost in pogum, s katerimi bogatite celotno skupnost. Hvala tudi občini ter Zvezi kmetic Slovenije, ker ohranjate to tradicijo in jo prepletate z duhom modernega časa,« je dejala predsednica Nataša Pirc Musar.

»Vedno se rada vračam v Mirno Peč in vsi, ne le vi, smo zelo ponosni na Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, katerima je posvečen tudi muzej v tej stavbi. Ob tem sem se spomnila na zelo povedno misel Toneta Pavčka, ki je zapisal: 'Treba je mnogo preprostih besed, kakor: kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi v temi na križpotjih zašli s pravega pota'. Tone Pavček je bil mojster rim. Vaš župan mi je prej zaupal, da je tudi v trgovini naročal v rimah. Meni ljub je tudi njegov verz, upam, da sem si ga prav zapomnila, ki je še tako aktualen v današnjem času: 'Naš svet se vrti narobe, daleč od sreče, daleč od sanj, zato uprimo se vanj, in obrnimo ga v pravo stran'. Včasih to zgleda težko, ampak obupati ne smemo nikoli,« je med drugim povedala.

V oceno so tokrat prejeli rekordnih 99 štrukljev.

Župan ponosen

Domači župan Andrej Kastelic je poudaril, da brez tako lepih prireditev tudi v njihovem kraju ne bi bilo tako lepo, in se zahvalil članicam društva podeželskih žena, da si vzamejo čas in voljo, da pripravijo tako prireditev. »Mogoče se celo ne zavedamo, kaj s tako prireditvijo naredimo tudi za poznejše rodove, da puščamo tradicijo, kulinariko in ostalo kulturno dediščino na ta način tudi svojim zanamcem,« je dejal in dodal, da se tudi občina trudi, da bi to dejavnost ohranila, pa tudi da bi počastila naša častna občana, kot sta Lojze Slak in Tone Pavček. Napovedal je, da bodo v marcu v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka odprli tudi stalno razstavo mojstra pisane besede.

Obiskovalce razstave in zaključnega dogodka, med katerimi so bili tudi Blažka Ilovar, 25. cvičkova princesa, ki je za svoj štrukelj prejela zlato priznanje, domači župnik Blaž Franko in Tanja Strniša, nekdanja slovenska veleposlanica na Češkem, je nagovorila tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule.

Kulturni program so obogatili ljudske pevke Čebelice, Društvo harmonikarjev Mirna Peč, moški pevski zbor Rožmarin in Tanja Zalokar, ki je zaigrala na citre, za smeh sta poskrbeli prvi dami mirnopeškega društva in zveze kmetic, dogodek pa sta povezovali Milena Cesar in Nežika Režek.

