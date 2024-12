družabno

Sprejem sedme sile

18.12.2024 | 18:00 | Milan Glavonjić

V metliškem Rdečem križu si že vrsto let prvi petek v decembru vzamejo nekaj ur za druženje z novinarji. Zagotovo so eni redkih, če ne celo edini, ki se še držijo stare dobre navade, da ob kozarčku in prigrizku s »sedmo silo« počastijo opravljeno delo v iztekajočem se letu. »Pri vsem tem je treba pohvaliti v vseh pogledih povezovalno tajnico OZRK Zalko Klemenčič in neutrudno predsednico Mojco Stopar Zevnik, ki sta združenje dvignili na visoko raven,« je ob zdravici dejala metliška županja Martina Legan Janžekovič. Nekaj malega sta k temu dodali tudi obe imenovani, preostali zbrani pa so pritrdili: »Ob letu osorej se vnovič snidemo!« Na fotografiji (od leve proti desni) so znani belokranjski obrazi: Rudi Vlašič, Andreja Milavec, Mojca Stopar Zevnik, Martina Legan Janžekovič, Lojze Bojanc, Mirjam Bezek Jakše, Verica Marušič in Anica Kopinič.

