Zmaga za Krko, poraz za ŠD SU

8.12.2024 | 11:30 | M. Š.

V 1. SNTL moški so bile na sporedu tekme osmega kroga. Aktualni državni prvak Savinja Plasard je v derbiju kroga doma s 4:1 premagala ŠD SU, medtem ko je njena druga ekipa morala priznati premoč Murexina, ki je slavil s 4:0. Do pomembne zmage v boju za obstanek je proti Mengšu prišla Krka, zmagala je s 4:1, že v četrtek pa je Fužinar Inter Diskont v Ljubljani s 4:1 premagal Kajuh-Slovan. Prost je bil Maribor.

Namiznotenisači Krke (Foto: NTSZ)

V vnaprej odigrani tekmi devetega kroga je ŠD SU v svoji dvorani v petek s 4:1 ugnal Savinjo KPM. Dvojica Uroš Slatinšek in Jožko Omerzel je bila boljša od Patrika Rosca in Matica Čoparja, za domačo ekipo pa so v posamičnih dvobojih do zmag prišli še Omerzel, Slatinšek in Mark Gazvoda. Edino zmago za goste je prispeval Jaka Golavšek, ki je bil s 3:2 boljši od Omerzela. V petem nizu s 13:11.

Dan pozneje je ŠD SU v Lučah igrali proti Savinji Plasard. Do edine njihove zmage je prišel Omerzel, ki je bil boljši od Žige Kristijana Žigona. Uroš Slatinšek je z Omerzelom igral le v dvojicah, kjer sta ju v izenačeni tekmi s 3:2 premagala Miha Podobnik in Brin Vovk Petrovski, ki sta bila nato uspešna tudi v posamičnih dvobojih. Podobnik je prišel do dveh zmag, Vovk Petrovski pa do ene.

Drugouvrščeni Pucončani proti Savinji KPM niso izgubili dvoboja, vendar sta se dva dvoboja končala šele v petem nizu. Gregor Zafoštnik in Damjan Zelko sta ugnala Matica Čoparja in Patrika Rosca, nato pa je Tomaž Pelca s 3:2 premagal še Čoparja. Lažjo pot do zmage sta imela Zafoštnik proti Rosci in Zelko proti Dejanu Jovanoviću, saj nasprotnikoma nista oddala niza.

Do prve letošnje zmage je prišla Krka, ki je v neposrednem dvoboj za obstanek premagala Mengšane. Gostje so po zaslugi Luke Jokiča in Aljaža Freliha dobili igro dvojic, to pa je bilo z njihove strani vse. Neven Karković je s 3:0 premagal Freliha in Jokiča, Aljaž Šmaljcelj je bil s 3:1 boljši od Aljaža Goltnika, Denis Pintar pa s 3:2 od mladega Jokiča.

V prvi tekmi osmega kroga so Ravenčani v ljubljanski dvorani Kodeljevo ugnali domači Kajuh-Slovan, ki je do edine zmage prišel po zaslugi Andraža Novaka, ki je ugnal Darka Jamška. Gostje so po zaslugi Jamška in Mitje Horvata, ki je dobil še dva posamična dvoboja dobile tekmo dvojic, medtem ko je Bojan Pavič premagal Blaža Brodnjaka.

Vnaprej je bila odigrana tudi tekma med Mariborom in Savinjo Plasard, ki je med tednom v srednjeevropski ligi na turnirju v Stockerau osvojila tretje mesto. S 4:0 so zmagali Savinjčani, za katere sta Podobnik in Vovk Petrovski v dvojicah brez izgubljenega niza premagala Matevža Črepnjaka in Gregorja Komaca, med posamezniki pa so se vse tri tekme končale z izidom 3:1. Podobnik je bil boljši od Komaca, Vovk Petrovski od Črepnjaka, Žigon pa od Aneja Bradača Vranca.

Izidi SNTL moški

Osmi krog: Kajuh-Slovan – Fužinar Inter Diskont 1:4, Savinja Plasard – ŠD SU 4:1, Krka – Mengeš 4:1, Savinja KPM – Murexin 0:4, Maribor prost, vnaprej odigrani tekmi devetega kroga: ŠD SU – Savinja KPM 4:1, Maribor – Savinja Plasard 0:4.

Vrstni red: 1. Savinja Plasard 16 (32:5), 2. Murexin 12 (25:7) – tekma manj, 3. Maribor 10 (24:1), 4. ŠD SU 10 (22:1), 5. Savinja KPM (19:25), 6. Fužinar Inter Diskont 6 (20:20) – tekma manj, 7. Kajuh-Slovan 2 (13:25) – tekma manj, 8. Krka 2 (6:25) – tekma manj, 9. Mengeš 2 (13:31).

