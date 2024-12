družabno

Anita ni pozabljena

7.12.2024 | 16:30 | Lidija Markelj

Posavka Anita Petrič, ki je vrsto let delala v šentjernejski občinski upravi, je zdaj že nekaj let na novem delovnem mestu poslovne sekretarke v novomeški Komunali. Ima se dobro, sprememba ji je dobro dela, a Anita še vedno z veseljem pride v Šentjernej, kjer jo občani radi vidijo in slišijo. Anita je vodila marsikatero prireditev in pomagala društvom, zato se je nedavno rada odzvala povabilu Šentjernejskega okteta, da se na njihovem koncertu vnovič preizkusi v vlogi moderatorke. Seveda ni razočarala in uživala je tudi po uradnem delu koncerta, ko so oktetovci zapeli skupaj z gosti kar z balkona v avli Kulturnega centra Primoža Trubarja. Seveda si Anita ni mogla kaj, da jih ne bi posnela, a tudi sama ni ušla fotografskemu objektivu.

Foto: Robert Kokol/Foto Asja

