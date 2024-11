kultura

Šentjernejski oktet navdušil

26.11.2024 | 07:30 | A. P.

Šentjernej - V soboto se je v Kulturnem centru Primoža Trubarja odvijal tradicionalni letni koncert Šentjernejskega okteta, ki je odločno pričel večer s pesmijo Slovenec sem, ki je ena najlepših in najbolj ponosnih slovenskih pesmi. Koncert je bil za oktet lepa priložnosti, da so s publiko delili svoje veselje do petja in priložnost, da so se zahvalili vsem, ki jih že vrsto let podpirajo na njihovi pevski poti. Podpora ter močni aplavzi dajejo oktetu moč in navdih, da vztrajajo, se učijo novih pesmi in ohranjajo to čudovito tradicijo skupinskega petja ter se pomlajujejo. Med pevci je bil tudi deveti član, 15-letni Luka Barbič, ki že nekaj časa vadi in nastopa z oktetom. Publika mu je namenila velik aplavz za pogum in njegov prvi nastop na letnem koncertu Šentjernejskega okteta. Pevci so nadaljevali večer s pesmimi: Rož podjuna Zila, Po jezeru in mi smo Dolenjci.

Foto: Robert Kokol

Prvi gostje večera so bili Vokalna skupina Gorjanski spev, ki deluje deluje že 13. leto, katero je vrsto let vodil Milan Pavlič, sedaj pa so svoje glasove in ubrano petje zaupali Petri Jerič. Gorjanski spev ne pomeni le ime zbora, temveč simbol harmonije, trdega dela, predanosti in ljubezni do petja.

V nadaljevanju večera je Šentjernejski oktet zapel še pesmi Tam na vrtu, Luna sije, Snoč pa dav ter Je vpihnila luč. Obiskovalci so lahko uživali v res bogatem repertoarju pesmi, ki so jih peljale skozi različne čase, čustva in pokrajine po celotni Sloveniji. Pevci so dokazali, da oktet ni zgolj skupina pevcev, temveč je ubranost vseh glasov, ki kot en sam dihajo skupaj in ustvarjajo lepo harmonijo glasov.

Ob klavirski spremljavi domačina Jerneja Šuštaršiča se je kot druga gosta pridružila talentirana pevka Tamara Kokol Hudoklin, ki ustvarja pod umetniškim imenom Talia. Je svež glas na glasbeni sceni. Njeni singli Svet marionet in Na drugi strani so že dobro poznani poslušalcem, saj jih pogosto slišimo na radijskih valovih. Pri ustvarjanju avtorske glasbe sodeluje z Borutom Antončičem, v prihodnjem letu pa napoveduje izid svojega prvega albuma. Tamara je s svojim glasom navdušila in tudi zapela skupaj z oktetom, ki najraje prepevajo Slovenske pesmi. Blizu in ljube pa so jim tudi dalmatinske pesmi. Srca zbranih je zato s pesmijo Vilo moja ogrel mladi Luka Barbič.

Ob zaključku se je predsednik Šentjernejskega okteta Darinko Makovec zahvalil vsem nastopajočim, ki so skupaj pričarali posebne trenutke. Koncert so pevci zaključili nekoliko drugače, skupaj z Vokalno skupino Gorjanski spev so prvič zapeli z balkona. Ta nastop je v avli pričaral posebno vzdušje, kjer so glasovi ubrano odmevali v prostoru in med poslušalce prinesli prav poseben čar. Zbrani so se še dolgo zadržali in skupaj nazdravili še enemu uspešnemu koncertu Šentjernejskega okteta.

