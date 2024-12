dolenjska

Miklavž in drsališče brez parklja, nekaj lučk še na carini

6.12.2024 | 07:50 | I. V.

Novo mesto - S prihodom Miklavža in obrednim prižigom novih lučk na praznično osvetljenem Glavnem trgu se je sinoči tudi uradno začel tako imenovani Advent Novo mesto, enomesečno pričakovanje novega leta s stojnicami, koncerti in drugimi predstavami in seveda z nepogrešljivimi obiski dedka Mraza, ki bo tudi tokrat prinesel darila vsem novomeškim otrokom.

Miklavž, angel in snežinke (Foto: I. Vidmar)

Prvi izmed trojice dobrih mož je novomeško otročad opozoril, da morajo ubogati starše, saj da sicer ne bo daril. Namesto orehov in suhega sadja, kar je otrokom dajal, ko je bilo to še imenitno, jim je tudi letos podaril drsališče, na katerem se bodo lahko drsali tudi še nekaj dni po novoletnih praznikih.

Sekunde do prižiga luč, ki sicer še niso nameščene vse, saj je pošiljka novih svetil obstala na carini, sta odštevala podžupan Urban Kramar in vodja ceremonije Rado Trifković, Miklavža pa so spremljale snežinke, plesalke plesnega Studia Novo mesto in angel. Parklja ni bilo. Morda zato, ker so novomeški otroci tako pridni. Kdo ve?

