En mesec bo vsak dan nekaj

3.12.2024 | 17:20 | I. V.

Novo mesto - V četrtek ob 18. uri se bodo na Glavnem trgu pa na Kandijskem mostu in v Rozmanovi ulici v Novem mestu prižgale lučke, na Glavnem trgu bodo odprli drsališče, otroke pa bo obiskal Miklavž. S tem se bo začel novomeški Advent, ki bo tokrat trajal ves mesec vse do 5. januarja, drsališče pa bo odprto še dlje, vse do 19. januarja.

Letos je drsališče na Glavnem trgu postavljeno sredi trga, je večje in stalo bo dlje časa kot v preteklosti. (Foto: I. Vidmar)

V enem mesecu se bodo na Glavnem trgu zvrstile številne prireditve – koncerti glasbenih skupin, kantavtorjev in pevskih zborov, plesni nastopi in predstave. Glasbeni program bo najbolj zgoščen v zadnjem tednu pred novim letom, ko se bodo na velikem odru na zgornjem delu trga zvrstili Nuša Derenda, Perpetuum jazzile, Pleteau, Društvo mrtvih pesnikov, Masharik, Big Foot Mama, Fehtarji, Magnifico ter na silvestrski večer Kingston in Balkan Boys.

Advent so predstavili direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac, vodja prireditev Domen Bohte in podžupan Urban Kramar. (Foto: I. Vidmar)

Kot je davi na novinarski konferenci povedal vodja programa in organizacije prireditev Domen Bohte iz Zavoda Novo mesto, je program sestavljen tako, da je namenjen različnim okusom in različnim generacijam, da bo lahko vsak prišel na svoj račun. Advent Novo mesto, kot se celomesečno dogajanje na Glavnem trgu imenuje uradno, je razdeljen v tri sklope - praznični program, drsališče, ki je večje kot v preteklosti in bo delovalo tudi precej dlje, in praznično okrasitev, ki bo letos obogatena z novimi varčnejšimi lučkami in dodatno osvetlitvijo, kjer je v bližnji preteklosti ni bilo, na Kandijskem mostu in v Rozmanovi ulici. Kot je še dodal, bo vse skupaj stalo približno 300.000 evrov. Polovico tega denarja bo prispevala občina, 70.000 evrov štirje pokrovitelji štirih največjih koncertov Petrol, Krka, Telekom in Renault Group, ostalo pa bodo dobili z najemnino za stojnice in gostinske hiške.

Kot je povedal direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac, so tudi tokrat zelo kakovosten program omogočile tudi dovolj zgodnje priprave: »Prvega izvajalca, Magnifica, smo poklicali že 3. januarja, prvi delovni dan v letu, njegov nastop pa je bil potrjen že naslednji dan.«

Podžupan Urban Kramar je k temu dodal, da so na občini zelo veseli prispevka pokroviteljev, največjih slovenskih podjetij, in da se bodo decembra na Glavnem trgu predstavila tudi številna domača društva. Skoraj vsak večer kakšno. Obdarovanje otrok in sprevodi dedka Mraza bodo trajali tri dni, od petka 20. do nedelje 22. decembra. Program decembrskih dogodkov najdete tudi v naši rubriki Namig za premik.

Novomeški TIC je novembra z novomeškimi malčki izpeljal delavnice izdelovanja okraskov, s katerimi bodo okrasili dvajset smrečic, ki jih bodo po novem letu posadili v naravi. Novost je tudi smreka, posekana v občinskem gozdu, okrašena z novim 2 km dolgim nizom 20.000 lučk.

