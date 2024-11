kronika

Eden nad policista z nožem, drugi policistko udaril; ob Kolpi našli truplo

25.11.2024 | 10:35 | M. K.

V noči na nedeljo so policisti PP Novo mesto na Belokranjski cesti zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane, ki ga je vozil 31-letni voznik, v vozilu pa sta bila še dva potnika. 19-letni potnik je policistu poskušal preprečiti izvedbo postopka, pozival ga je k pretepu in mu grozil z nožem. Zoper nasilneža so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali, mu odvzeli nož in odpeljali v prostore za pridržanje. Kriminalisti nadaljujejo s preverjanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja Napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Nasilnež udaril policistko

Policistka in policist PP Metlika sta včeraj nekaj pred 12. uro med kontrolo prometa v Metliki ustavila voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf, ki je v vozilu prevažal dva otroka, ki na sedežih nista bila zavarovana z ustreznim zadrževalnim sistemom. Med postopkom se je 24-letni voznik nedostojno vedel do njiju, ni upošteval ukazov in je poskušal pred zaključkom postopka zapustiti kraj. Policista je s telesno silo poskušal napasti, kar sta mu preprečila z uporabo prisilnih sredstev in mu odvzela prostost. Med postopkom se je policistka lažje poškodovala. Zoper 24-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Truplo ob Kolpi

Črnomaljski policisti so bili v soboto okoli 8. ure obveščeni, da so na območju Učakovcev ob reki Kolpi opazili truplo. Policisti in kriminalisti so opravili ogled in na kraj poklicali gasilce, ki so nudili pomoč pri prenosu trupla. Zdravnik je na kraju ugotovil, da je bilo truplo že dlje časa v vodi, po prvih ugotovitvah pa znakov nasilja ni bilo, odrejena je bila sanitarna obdukcija. Kriminalisti nadaljujejo z ugotavljanjem identitete in drugih okoliščin. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Povzročitelj nesreče z 2,2 promila alkohola

V petek nekaj po 8. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na Kandijski cesti v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 38-letni voznik, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil 42-letnega voznika. Lažje poškodovanega 42-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,04 miligrama alkohola (2,2 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zoper 38-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Nesrečo povzročil pijan in brez vozniške

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili v petek nekaj pred 13. uro obveščeni o prometni nesreči v Žužemberku. Ugotovili so, da je 22-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v brežino ter se z vozilom prevrnil. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval in nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,47 miligrama alkohola (1 g/kg). Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Opiti mladoletnik za volanom

Policisti PP Trebnje so v noči na soboto na območju Dolenje Nemške vasi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Opel zafira. Ugotovili so, da je za volanom 16-letnik, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,71 miligrama alkohola (1,5 g/kg). Avtomobil so mu zasegli, o ravnanju mladoletnika obvestili starše in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Brez vozniške, zdaj še brez avta

Policisti PP Šentjernej so na območju Dobruške vasi v noči na soboto ustavili voznika osebnega avtomobila Fiat stilo. 35-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avtomobil zasegli in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Številne kršitve

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa v Straži v soboto okoli 19. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane, ki je v vozilu prevažal več oseb, kot je dovoljeno. Med postopkom so ugotovili, da 24-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran, tehnično nepopoln in nezavarovan avtomobil. Renault megane so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o motornih vozilih, Zakona o vozilih in Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu za omenjene kršitve določajo globo v višini 2.620 evrov.

Vlomi in tatvine

Na Topliški cesti v Novem mestu je med 21. 11. in 22. 11. nekdo vlomil v zabojnik in ukradel električni grelnik vode.

V noči na petek je v Dolenji Nemški vasi neznanec skozi vrata poskušal vlomiti v gostinski lokal. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Na parkirnem prostoru v Zgornjih Gorenjcih na območju Semiča je v petek popoldne nekdo iz prtljažnika osebnega avtomobila Suzuki Jimmy izmaknil motorno žago. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1.200 evrov.

V noči na soboto je v Brežicah nekdo skozi vrata poskušal vlomiti v prodajalno. V notranjost mu ni uspelo priti, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Prav tako v noči na soboto je v Brežicah neznanec vlomil v drugo prodajalno in ukradel blagajno z menjalnim denarjem.

V okolici Mirne Peči na območju Grč Vrha je med 17. 11. in 23. 11. nekdo vlomil v dve počitniški hiši. Odnesel ni ničesar, z vlomi pa je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

V kraju Šmaver na območju Trebnjega je med 16. 11. in 23. 11. neznanec vlomil v tri počitniške hiše. Iz dveh ni ničesar odnesel, iz tretje pa nov hladilnik, indukcijsko ploščo in kuhinjsko pečico. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Na Maistrovi ulici v Novem mestu je v soboto med 8. in 21. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel zlat nakit.

Prijeli mladoletnika s prepovedanimi petardami

Policisti PP Novo mesto so bili v petek okoli 21.30 obveščeni o motečem pokanju petard na Kočevarjevi ulici v Novem mestu. Na kraju so izsledili in prijeli mladoletnega kršitelja, ki je prižigal petarde in vznemirjal stanovalce in mu zasegli prepovedane petarde kategorije F3. Mladoletnega kršitelja so prevzeli starši, katere so policisti seznanili o njegovem ravnanju. Zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Opit razgrajal pred blokom

Policiste PP Novo mesto so v noči na soboto poklicali na pomoč stanovalci s Smrečnikove ulice, kjer naj bi pred vhodom v stanovanjski blok pijan moški razbijal po vratih in motil javni red in mir. 31-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so med 22. 11. in 25. 11. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Kapele, Rakovec, Slovenska vas, Brežice, Nova vas pri Mokricah) prijeli 45 državljanov Afganistana, 24 Sirije, 17 Maroka, 14 Bangladeša, 13 Egipta, sedem državljanov Sierra Leoneja in Indije, pet Kitajske, štiri državljane Turčije in Nepala, državljana Kirgizistana, Konga in Irana. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Hrast pri Vinici, Marindol, Miliči) so prijeli devet državljanov Afganistana, osem Turčije in pet Maroka, na območju PP Metlika štiri državljane Iraka in državljana Irana, na območju Krškega državljana Afganistana in na območju Sevnice dva državljana Afganistana in državljana Iraka.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 22. 11. in 25. 11. posredovali v 160 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 572 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 24 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 28.kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Trebanjski policisti so zaščitili žrtve nasilja v družini in 41-letnemu nasilnežu izrekli prepoved približevanja partnerki in otrokom. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, groženj, nevarne vožnje v cestnem prometu, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb in nedovoljenih prehodov državne meje.

