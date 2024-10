kronika

FOTO: S pomočjo vrvne tehnike rešili obolelega delavca

11.10.2024 | 18:15 | R. N.

Ob 8.38 so na Pekarski poti v Leskovcu pri Krškem, gasilci PGE Krško, na gradbišču stanovanjske hiše s pomočjo vrvne tehnike rešili obolelega delavca iz nadstropja stavbe.

Po fotografijah sodeč (tudi spodaj v fotogaleriji) je bila pomoč krških poklicnih gasilcev potrebna na novogradnji. (Foto: PGE Krško)

Prometni nesreči

Ob 9.57 sta na cesti Črnomelj-Stražnji Vrh v križišču za naselji Jelševnik in Tušev Dol, občina Črnomelj, trčila osebno in kombinirano vozilo. Poškodovali sta se dve osebi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so osebi oskrbeli na kraju. Eno od poškodovanih oseb so prepeljali v nadaljnjo obravnavo v zdravstveni dom. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na osebnem vozilu, pomagali reševalcem in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Za čiščenje cestišča je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Ob 16.37 je na cesti Dobrnič-Žužemberk pri naselju Dobrava, občina Trebnje, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se zaletel v drevo. Ob tem se je poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje ter ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator na osebnem vozilu.

