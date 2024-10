kronika

Trčil v peško, ki je nenadoma iz avtobusa stekla na cesto

11.10.2024 | 12:20 | M. K.

Policisti PP Krško so bili včeraj nekaj po 17. uri obveščeni o povoženju peške v Koprivnici. O nesreči smo sicer že poročali, na PU Novo mesto pa danes pojasnjujejo, da je po prvih ugotovitvah mladoletna peška izstopila skozi zadnja vrata avtobusa in stekla na cesto v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pripeljal 34-letni voznik osebnega avtomobila. Peška se je zaletela v avtomobil, padla in se lažje poškodovala. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

Zasegli moped in avto

Med kontrolo prometa na Topliški cesti so policisti PP Novo mesto okoli 13.30 ustavili voznika mopeda znamke Aprilia. 16-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Moped so mu zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti PP Krško so okoli 17. ure v Krškem zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane. 65-letni voznik je vozil pod vplivom alkohola in nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj mu je bil zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izrečen ukrep prenahanja veljavnosti. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Na delovišču na Prevolah je v noči na četrtek nekdo iz rezervoarjev dveh delovnih strojev iztočil okoli 150 litrov goriva.

Med 9. 10. in 10. 10. je na območju Čateža ob Savi neznanec vlomil v kombi. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Z delovišča v Brežicah je med 9. 10. in 10. 10. nekdo ukradel vibrirno ploščo v vrednosti okoli 13.000 evrov.

Na Kandijski cesti v Novem mestu je sinoči okoli 22. ure nekdo vlomil v osebni avtomobil. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 400 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Loče, Rigonce, Rakovec, Brežice, Dobova, Jereslavec, Bukošek, Ponikve) včeraj prijeli 27 državljanov Sirije, 21 Egipta, 12 državljanov Bangladeša, Maroka in Afganistana, šest iz Pakistana, pet Libanona, štiri državljane Sierra Leoneja in Alžirije, tri državljane Irana in po enega državljana Kitajske, Kameruna, Iraka, Turčije, Indije, Liberije, Nepala in Nigerije. Na območju PP Krško (Zaloke) so prijeli ddržavljana Maroka in Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 86. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 254 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 11 nesreč z gmorno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

