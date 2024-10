kronika

Zbil peško

11.10.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 17.11 je v naselju Veliki Dol, občina Krško, osebno vozilo zbilo peško. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, oskrbeli ponesrečeno do prihoda reševalcev in pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane. Reševalci NMP Krško so poškodovano prepeljali v UC Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZADRUŽNA ZIDANICA na izvodu ZADRUŽNA ZIDANICA;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU na izvodu VODOVOD V DOLINO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA, izvod 6. KREGARJEV HRIB;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. PODLJUBEN, izvod 3.VEL.PODLJUBEN;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 2, izvod 4.PROTI TP 1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI PAHI 1995, TP GOR.VRH – GRČEVJE;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAPORE, TP SREDNJE GRČEVJE, TP KOTI - GRČEVJE, TP GRČEVJE 1978, TP NOVA GORA - GRČEVJE, TP ŠTRAVBERK, TP VEŠČE;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEVC 2002, TP ROJE 1981, TP DRAMA 1981.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI POTOK, izvod 1.KAMNI POTOK VAS;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRM;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČE, TP REPLJE in TP VOLČJA JAMA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREBOTNICA in TP SELA ŠUMBERK.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Gregovci vas med 8. in 14. uro.

