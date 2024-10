kronika

Na prehodu trčil v peški in pobegnil - ste videli nesrečo?

7.10.2024 | 12:30 | M. K.

V petek popoldne so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo dve lažje poškodovani mladoletnici, ki naj bi ju zbil voznik osebnega avtomobila. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da se je nesreča zgodila ob 13.50 pred Šolskim centrom na Šegovi ulici v Novem mestu. Voznik osebnega avtomobila znamke BMW serija 3 bele barve, koprskih registrskih oznak, je na prehodu za pešce trčil v peški, ki sta pravilno prečkali cesto, in odpeljal s kraja nesreče. Policisti še iščejo povzročitelja nesreče. Pozivajo voznika BMW-ja in vse, ki bi nesrečo videli ali karkoli vedeli o okoliščinah, naj se zglasijo na PP Novo mesto ali pokličejo na številko 07 33 27 400.

Prehitri

O včerajšnji prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti Novo mesto - Metlika, pri naselju Hrast pri Jugorju, smo že poročali. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 21-letni voznik osebnega avtomobila znamke BMW, ki je vozil iz smeri Metlike proti Novem mestu. Zaradi prevelike hitrosti je v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v zadnji del avtomobila 25-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotnem smeri. Oba udeleženca nesreče in dva potnika iz vozila povzročitelja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Pri Hrastu pri Jugorju je eno od udeleženih vozil v nesreči, kot smo že poročali, pristalo pod cesto. (Foto: P. S.)

V petek so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo žensko, ki se je lažje poškodovala v prometni nesreči. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je do nesreče prišlo na območju PP Trebnje cesti med Bičem in Gombiščem. 74-letna voznica je zaradi prevelike hitrosti v ovinku izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v grmičevje. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov ji bodo izdali plačilni nalog.

Včeraj okoli 10.30 se je zgodila prometna nesreča v Ručetni vasi, zanjo je odgovorna 82-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Huje poškodovana potnica na motorju

Včeraj nekaj pred 15. uro je padel motorist na regionalni cesti v Loki pri Zidanem Mostu. Sevniški policisti so ugotovili, da je 64-letni motorist vozil iz smeri Radeč proti Sevnici. V nepreglednem ovinku je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem in padel. Huje poškodovano 61-letno potnico na motorju so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnice. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Kršitelj z 2,6 promila alkohola

Policisti PP Krško so v petek okoli 20. ure v naselju Kalce - Naklo zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Peugeot 207, ki sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus. 60-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,25 miligrama alkohola (2,6 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zasegli so mu tehnično nepopoln avtomobil, mu odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi številnih kršitev določil Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o motornih vozilih in Zakona o voznikih na sodišče naslovili obdolžilni predlog ter mu izdali plačilni nalog. Za ugotovljene kršitve je določena kazen v višini 3.740 evrov.

Pod vplivom alkohola in brez vozniške

Policisti PP Krško so v noči na soboto v Gržeči vasi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. 25-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,63 miligrama alkohola (1,3 g/kg).

Prehitri na avtocesti

V petek okoli 21. ure so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila BMW 530 X drive, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 182 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 52 km/h. 33-letnemu državljanu Nemčije so zaradi kršitve izrekli globo.

V petek okoli 23. ure so prav tako na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 183 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 53 km/h. 45-letnemu državljanu Kosova so izrekli globo.

Včeraj nekaj po 16. uri so na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Mercedes GLC švicarskih registrskih oznak. 52-letnemu državljanu Švice, ki je vozil 185 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 55 km/h, so zaradi kršitve prav tako izrekli globo.

Vlomi v vozila

V noči na soboto je na parkirnem prostoru prireditve na Golobinjeku nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz odprtega predala iz denarnice izmaknil bančne kartice. Storilec je s PIN kodo na bankomatu opravil dvig gotovine. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 800 evrov.

V noči na petek je na parkirnem prostoru stanovanjske hiše na Mušičevi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v osebni avtomobil in s sedeža ukradel nahrbtnik z oblačili. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.200 evrov škode.

V soboto med 13. in 15. uro je na območju Uršnih sel neznanec vlomil v osebni avtomobil in s sedeža ukradel oblačila. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za 750 evrov.

V noči na nedeljo je na parkirišču prireditvenega prostora v Gorenjem Grčevju nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz predala vrat iz denarnice izmaknil denar in bančne kartice, s katerimi je na bankomatih opravil dvige denarja.

Včeraj med 13. in 15.30 je na parkirnem prostoru v kraju Pesje neznanec vlomil v avtomobil in s sedeža odnesel torbico z dokumenti in osebnimi predmeti oškodovanke.

V zadnjih dneh so policisti ponovno obravnavali več vlomov v avtomobile - storilci so vlamljali predvsem v vozila na parkirnih prostorov prireditvenih prostorov, izpostavljena pa so tudi vozila, parkirana v gozdovih in na gozdnih poteh. V večini primerov so žrtve tisti vozniki, ki so na vidnih mestih v vozilih nezavarovane odložili različne predmete, tudi denarnice z dokumenti, bančnimi karticami s PIN kodami in denar. Storilci so vlamljali z naviranjem vrat, razbitjem stekla in na ta način povzročili tudi premoženjsko škodo na vozilih. Policija ob tem opozarja na pomen samozaščitnih ukrepov. Vsem svetujejo, da v vozilih brez nadzora ne puščajo predmetov.

Vlomi in tatvine

Med 2. 10. in 4. 10. je na parkirnem prostoru v Brežicah neznanec vlomil v rezervoarja dveh tovornih vozil in iztočil okoli 470 litrov goriva.

V Žabjeku v Podbočju je 4. 10. med 14. in 17. uro nekdo iz letne kuhinje ukradel posodo in vložena živila. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 500 evrov.

Na Belokranjski cesti v Novem mestu je v noči na soboto neznanec vlomil v prodajni kiosk in ukradel dve pločevinki pijače. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 600 evrov škode.

V Radovici na območju PP Metlika je med 2. 10. in 5. 10. nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na območju Dolenjega Karteljevega je v soboto nekdo iz odprtega kmetijskega objekta ukrdel kardan znamke Cerjak in lastnika oškodoval za 1.200 evrov.

V naselju Dolga Njiva pri Šentlovrencu je v soboto med 20.00 in 22.30 nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel zlat nakit in bančno kartico s PIN kodo. Storilec je opravil dvig denarja na bankomatu in z vlomom ter tatvino povzročil za okoli 3.300 evrov škode.

V Mrzlavi vasi na območju PP Brežice je med 2. 10. in 6. 10. nekdo vlomil v počitniško hišo in odnesel visokotlačni čistilec.

Risal po vlakih

V noči na nedeljo so bili policisti obveščeni o sumljivem ravnanju neznancev na območju železniške postaje v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so na kraju izsledili in prijeli 42-letnega moškega, ki je s spreji risal po vlakovni kompoziciji. Nadaljujejo preiskavo.

Prijeli štiri tihotapce, ki so prevažali 23 tujcev

Na območju Čateža ob Savi so policisti v petek okoli 10. ure kontrolirali voznika osebnega avtomobila Fiat croma slovenskih registrskih oznak. 34-letni državljan Srbije je prevažal šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Enega izmed tujcev je prevažal v prtljažniku vozila.

Metliški policisti so v petek okoli 11. ure v Drašičih ustavili voznika osebnega avtomobila Opel grandland italijanskih registrskih oznak. 36-letni državljan Gruzije je prevažal šest državljanov Turčije.

V petek nekaj pred 15. uro so na izvozu z avtoceste pri Dobu kontrolirali voznika osebnega avtomobila Honda infinity čeških registrskih oznak. 35-letni državljan Ukrajine je v vozilu prevažal šest državljanov Sirije, eden je bil v prtljažniku.

V Krškem so policisti v soboto popoldne ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat slovenskih registrskih oznak. 24-letni državljan Srbije je prevažal pet državljanov Turčije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

Zasežena vozila tihotapcev (Foto: PU Novo mesto)

Policisti so poleg tega med 4. 10. in 7. 10. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Rakovec, Jereslavec, Slovenska vas, Župelevec, Brežice, Nova vas pri Mokricah, Mali Obrež, Kapele, Stara vas, Ribnica, Prilipe) prijeli 133 državljanov Sirije, 37 Afganistana, 24 Bangladeša, 21 Egipta, 15 Pakistana, 13 državljanov Turčije in Indije, deset Šrilanke, devet Iraka, šest Maroka, pet državljanov Mongolije in Rusije, tri Palestine, dva iz Kitajske, državljana Malija, Kameruna in Sierra Leoneja. Na območju PP Krško (Prušnja vas) so prijeli 15 državljanov Sirije in osem Turčije in na območju PP Črnomelj (Hrast pri Vinici, Preloka, Žuniči, Drenovec) 27 državljanov Turčije in devet iz Maroka.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 4. 10. in 7. 10. posredovali v 239 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 743 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, pet nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 24 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 41. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešanih oseb, sprožitev signalno varnostnih naprav, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.

