FOTO: V dveh nesrečah pet poškodovanih

6.10.2024 | 18:45 | M. K.

Danes ob 15.50 sta na cesti Metlika - Novo mesto v naselju Hrast pri Jugorju trčili dve osebni vozili, pri čemer je eno vozilo odbilo s ceste po brežini, drugo pa je obstalo na cesti. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, pomagali pri oskrbi ponesrečenih, nevtralizirali razlite motorne tekočine in pomagali policistom pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika, Črnomelj in Novo mesto so štiri ponesrečene osebe prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Pri Hrastu pri Jugorju je eno od udeleženih vozil v nesreči pristalo pod cesto. (Foto: P. S.)

Ob 10.35 pa je na cesti Semič - Vrčice osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo na strehi. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila, pomagali pri prenosu do reševalnega vozila in pomagali policistom pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ponesrečenega prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Dežurni delavec cestnega podjetja je očistil cestišče.

Foto: Radio Odeon

