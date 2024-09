kočevsko-ribniško

Za vodenje Občine Kočevje štirje kandidati

17.9.2024 | 13:40 | STA

Kočevje - Za novega župana Kočevja se bodo na nadomestnih volitvah 6. oktobra potegovali štirje kandidati. Poleg Gregorja Koširja, ki kot podžupan občino začasno vodi po izvolitvi dolgoletnega župana Vladimirja Prebiliča za evropskega poslanca, so kandidati za župansko funkcijo še Alenka Jelenovič, Vesna Lisac in Robert Tomazin.

Kočevsko občino zdaj vodi Gregor Košir. (Foto: arhiv; J. Klobčar)

Kot so pojasnili na občini, se je rok za vložitev kandidatur iztekel 6. septembra. Občinska volilna komisija je od petih vloženih kandidatur štiri potrdila, eno pa zavrnila, ker je bila vložena v nasprotju z zakonom. Opravila je tudi žreb zaporednih številk potrjenih kandidatur.

Na glasovnicah bo kot prvi naveden Gregor Košir, ki ga predlagajo Lilijana Štefanič in skupina volivcev, kot druga kandidatka SNS Alenka Jelenovič, za njo kandidatka SD Vesna Lisac in kot četrti Robert Tomazin, ki ga predlaga SDS.

Prebilič, ki je v Kočevju županoval 14 let, je bil junija izvoljen za evropskega poslanca. Sredi julija, ko je Evropski parlament potrdil nove evropske poslance in mu je zato potekel županski mandat, je pooblastilo za vodenje občine do izvolitve novega župana dal podžupanu Gregorju Koširju.

Volivke in volivci bodo o novem županu odločali v nedeljo, 6. oktobra. Če noben od kandidatov ne bo dobil večine glasov volivcev, pa bo o novem županu odločal drugi krog volitev, ki bo v nedeljo 20. oktobra.

Volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, morajo to najpozneje deset dni pred dnem glasovanja, torej do vključno četrtka, 26. septembra, sporočiti občinski volilni komisiji. Na ta način lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo. Prav tako lahko po pošti glasujejo invalidi, če to sporočijo občinski volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču in želijo glasovati na domu, pa morajo o tem občinsko volilno komisijo obvestiti najpozneje tri dni pred dnem glasovanja, torej do četrtka, 3. oktobra. Predčasno glasovanje bo v prostorih Občine Kočevje potekalo v sredo, 2. oktobra, med 7. in 19. uro. Več informacij o možnostih posebnih oblik glasovanja pa občina objavlja na svoji spletni strani.

