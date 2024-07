kočevsko-ribniško

Prebilič se poslavlja, nadomestne volitve oktobra

12.7.2024 | 17:00 | STA; M. K.

Kočevje - Kočevski župan Vladimir Prebilič, ki se po izvolitvi za evropskega poslanca poslavlja s funkcije, je z opravljenim delom v 14 letih županovanja zadovoljen. Kot dosežek si šteje, da jim je uspelo prebuditi gospodarstvo, izboljšati infrastrukturo in umiriti politične strasti. Nadomestne volitve bodo 6. oktobra, do takrat bo občino vodil Gregor Košir.

Vladimir Prebilič (Foto: S. Švigelj)

Po oceni Prebiliča jim je več let šepajoče gospodarstvo v Kočevju uspelo prebuditi s tem, da so z različnimi ukrepi postali privlačno okolje za nove gospodarske naložbe, s čimer jim je v občino uspelo privabiti nove investitorje.

Javno infrastrukturo so v občini po njegovih besedah bistveno izboljšali s tem, ko so prenovili številne vodovode, bolj ali manj uredili kanalizacijo, modernizirali stavbe javnih zavodov, uredili vrtce in energetsko sanirali šole.

Zelo pomembno se mu tudi zdi, da so "v političnem smislu stabilizirali delovanje občine". "V občinskem svetu so praktično vsi bolj pomembni sklepi podprti soglasno, torej brez glasu proti, kar pomeni, da smo ustvarili sodelovanje na način, da se med seboj slišimo in poslušamo, da se usklajujemo in da vedno znova pridemo do kompromisa, ki je dober za vse," je dejal.

Med zadevami, za katere obžaluje, da niso bile uresničene, župan vidi gradnjo 3.a razvojne osi, ki bi omogočila hitrejšo in varnejšo pot med Kočevjem in Ljubljano. "Ta državni projekt še ni realiziran, kljub vsem našim naporom in prizadevanjem," je dejal.

Obžaluje tudi, da jim še ni uspelo doseči primerne ravni sobivanja z Romi. Kot je poudaril, pri tem brez pomoči države ne bo šlo. Želel bi si tudi regionalizacijo Slovenije: "Zelo smo si prizadevali, da bi prišlo do ustanovitve regij, preko katerih bi lahko hitreje in učinkoviteje realizirali nekatere razvojne projekte, vendar nam ni uspelo prebiti ledu, ki se je nabral v odnosih država lokalna skupnost."

Vse tri omenjene stvari so tudi tiste, za katere bi si Prebilič želel, da bi si zanje prizadevalo novo vodstvo občine. Omenil je še uresničevanje nekaterih občinskih projektov, ki so v pripravi, kot so projekti Stara knjižnica, ozelenitev mesta in izgradnja novih kolesarskih povezav.

Nadomestne volitve župana v Kočevju bodo 6. oktobra. Še danes bo sicer Prebilič pooblastilo za vodenje občine do izvolitve novega župana dal podžupanu Gregorju Koširju. Ta bo delo začel v ponedeljek, Prebiliču pa bo mandat uradno potekel v torek, ko naj bi Evropski parlament potrdil nove evropske poslance.

Prebiličeva lista Moja Kočevska namerava ponuditi kandidata za nadomestne volitve. Za zdaj se še odločajo, ali bo to Košir ali drugi podžupan Andrej Mladenović. "O kandidatu se moramo sicer še interno uskladiti, vsekakor pa bomo imeli svojega kandidata," je povedal Prebilič.

