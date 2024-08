novice

Avdić in Magnifico iz Stanežič: 'V ta prostor sem se zaljubil '

11.8.2024 | B. M.

Voditelj na Radiu 1, Denis Avdić je prekinil svoj dopust na Krku in se v Ljubljani dobil z enim in edinim, Magnificom, ki ga 31. avgusta čaka veliki koncert v Mladinskem golf centru Stanežiče.

Avdić in Magnifico sta pogledala prizorišče največjega letošnjega koncerta, ki bo poskrbel za pravo glasbeno poslastico za konec poletja. Sprehodila sta se po čudoviti zelenici, Magnifico pa je med drugim zaupal, zakaj se vseeno ni odločil za Tivoli.

»Zdaj bi se lahko, ker imamo dovoljenje, ampak naj parafraziram gospoda Korošca, ki je leta 1918 rekel avstroogorskemu carju Karlu: »Da je prepozno«. Prepozno so se stvari zgodile. Našel sem ta ambient, vse ima svoj smisel. Očitno sem rabil videt ta prostor in v trenutku sem se zaljubil. To je narava, open air, sediš če ti paše, ležiš, če ti paše. Ta prostor smo iskali, ima toplino, romantiko, zaljubiš se. Tudi, če ni koncerta je super,« je bil navdušen Magnifico.

Z Avdićem sta povedala tudi, da se prizorišče odpre že ob 16. uri in da tudi po koncertu še ne bo vsega konec. Spremljevalna glasba bo poskrbela za dobro vzdušje in druženje.

»Da se tudi parkirat, poskrbljeno bo za invalide, to mi je bilo zelo pomembno. Tudi prebivalci Stanežič so me sprejeli odprtih rok in z nasmehom na ustih. Noben ni kompliciral. Tudi človek je del habitata, če bi mi rekli oni ne, ni inštitucije, ki bi mi rekla ja,« je bil jasen Magnifico.

