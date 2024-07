novice

Nov preobrat: ministrstvo odločilo, da Magnifico lahko nastopi v Tivoliju. Ampak ne bo!

29.7.2024 | 15:30 | R.T.

Ob 30-letnici ustvarjanja je priljubljeni slovenski glasbenik Magnifico nameraval nastopiti v Tivoliju v Ljubljani. A začeli so se zapleti ... Zdaj je ministrstvo dovolilo koncert v Tivoliju, ampak organizator vztraja pri odločitivi iz prejšnjega tedna - koncert bo v Stanežičah.

Kot je rekel Magnifico, "Pridi nocoj«, 31. avgusta 2024, Ljubljana – Stanežiče."

Zavod za varstvo narave ni podal soglasja za koncert v Tivoliju, zato se je Magnifico prejšnji teden odločil, da bo 31. avgusta koncert v Stanežičah. Danes je ministrstvo za naravne vire in prostor odločilo in kljub neizdanemu soglasju odobrilo prireditev v Tivoliju. Toda organizatorji koncerta in Magnifico so se že odločili za spremembmo lokacije, pri kateri vztrajajo kljub izdanemu soglasju za prireditev v Tivoliju. Koncert bo 31. avgusta v prekrasnem ambientu Mladinskega golf centra Stanežiče na samem robu ljubljanske Šiške. Magnifico je že prejšnji teden dejal, da je zadovoljen, da je lokacija "genialna". Do tja lahko brez težav pridete tudi z mestnim avtobusom številka 1.

Direktor Doma Svobode, ki je organizirator koncerta, in Magnificov menedžer Igor Arih je za Svet24TV povedal, da zaradi poznega datuma odločitve lokacije koncerta ne bodo spreminjali. "Vse ljudi vabimo v Stanežiče. Prepričani smo, da je to izvrstna lokacija in da bo koncert fantastičen," je dejal Arih.

Spomnimo. Zavoda RS za varstvo narave je v prvi zavrnitvi izdaje soglasja, na katero se je Magnifico sicer pritožil, kot razlog v prvi vrsti navajal grožnjo rastišču evropske gomoljčice in habitatu hrošča puščavnika, v drugi odločbi, ko so junija izvedbo koncerta znova zavrnili, pa izpostavil predvsem grožnje zelenici sankališča ter časovno obremenitev in obremenitev na enoto površine, pri čemer je bila predvsem domnevna časovna obremenitev precej vprašljiva.

Organizator koncerta se je spet pritožil. In uspel. Ministrstvo je odpravilo odločbo o zavrnitvi in izdalo predhodno soglasje za izvedbo prireditve v Tivoliju.

V pritožbi za primer navajajo DM tek

Organizator koncerta je v pritožbi navedel, da so v odločbi prvostopenjskega organa (zavrnitev Zavoda RS za varstvo narave) le pavšalne navedbe prvostopnega organa, ki kažejo na izjemno arbitrarnost odločitve, kot na primer: "odločitev opira na splošno znana biološka dejstva, na strokovno literaturo in na strokovne oz. predhodne izkušnje ter strokovna spoznanja in sicer, da predvidena prireditev ogroža varstvene cilje krajinskega parka in s temi cilji ni skladna." Katera so ta splošno znana dejstva ni mogoče ugotoviti, pa tudi strokovne podlage niso navedene. Odločba tako dejansko nima razlogov za zavrnitev, pač pa je v njej le, v ne konkretizirane in posplošene trditve zakrita, arbitrarnost prvostopnega organa, ki očitno zasleduje le ta cilj, da bi za vsako ceno preprečil izvedbo konkretne prireditve. Primerljivo prireditev DM tek za ženske, na primer, na istem travniku dovoljuje že vrsto let, Razlika je morda le v tem, da na DM teku nastopajo Čuki, na predmetnem koncertu pa Magnifico z gosti, kar pa bi moralo biti stvar glasbenega okusa in ne razlog, da se ena prireditev dovoli, druga pa ne."

Ministrstvo je torej odpravilo prepoved in dovolilo koncert pod naslednji pogoji:

- drevesa na prireditvenem prostoru in drevesa, ki neposredno mejijo na prireditveni prostor, je pred izvedbo prireditve treba zaščititi z ograjo na razdalji, ki je enaka ali večja, kot je projekcija krošnje na tla, povečana za 2 m in na način, da bo udeležencem in obiskovalcem prireditve onemogočen dostop do dreves in na rastišče dreves; - v zvezi s pripravo prireditvenega prostora za izvedbo prireditve in med prireditvijo je prepovedana izvedba kakršnihkoli zemeljskih in gradbenih del in kakršnikoli posegi v debla in krošnje dreves ter njihova rastišča;

- vsa spremljajoča infrastruktura in oprema ter začasni objekti za izvedbo prireditve (oder velikosti 28x15x1,5 m z ozvočenjem in video ekrani, podest in šotor za FOH 8x6 m, dve tribuni za obiskovalce, podest pod odrom, vip šotori z gostinsko ponudbo, generatorji električne energije, 300 kom visoke mrežaste ograje (3,5x2m) in 400 betonskih podstavkov, 200 kom usmerjevalnih ograj (2x1 m), 50 kom naletnih mojo type ograj (1x1 m), kemični WC-ji, stojnice in montažni šotori (pagode) za prodajo hrane in pijače ter ostalih artiklov) se do prireditvenega prostora dostavijo po utrjenih poteh, kot je razvidno iz načrta transporta, ki ga je organizator priložil k vlogi za pridobitev soglasja;

- na prireditveni prostor je treba začasne objekte, opremo in spremljajočo infrastrukturo za izvedbo prireditve iz utrjenih površin prenesti ročno in s 2 transportnimi vozički; - vsa dostavna vozila, razen intervencijskih vozil, morajo biti med izvedbo prireditve umaknjena izven Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;

- za udeležence in obiskovalce, ki pridejo do prireditvenega prostora s kolesi, je treba zagotoviti parkirno mesto na utrjeni površini;

- med pripravo in potekom prireditve mora biti opravljen strokovni nadzor s strani upravljavca Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;

- organizator je po izvedeni prireditvi dolžan prireditveno območje in uporabljene površine v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v zvezi z izvedbo prireditve počistiti in povrniti v prvotno stanje.

