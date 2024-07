novice

Koncert Magnifica ob 30-letnici kariere po novem v Stanežičah

24.7.2024

Ljubljana - Magnifico bo s koncertom, ki ga je napovedal 31. avgusta za obeležitev 30-letnice glasbenega delovanja, nastopil v Stanežičah, so sporočili organizatorji. Lokacijo so našli po tem, ko se je zataknilo pri pridobivanju dovoljenja za izvedbo koncerta v parku Tivoli, kjer je bil predviden. Koncert bo v Mladinskem golf centru, še piše v sporočilu.

Se vidimo, »Pridi nocoj«, 31. avgusta 2024, Ljubljana – Stanežiče. (Foto: J. Klobčar)

O koncertu v Tivoliju je Magnifico, kot je povedal pred časom, razmišljal že več let, saj tam preživi večino časa. A se je zataknilo pri pridobivanju soglasja za izvedbo dogodka v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Zavod za varstvo narave je namreč prošnjo za izvedbo koncerta zavrnil, ker da bi s tem trajno poškodovali in ogrozili naravne vrednote krajinskega parka.

Izvedbi koncerta so nasprotovali tudi nekateri krajinski arhitekti, biologi, urbanisti, glasbeniki, umetniki ter uporabniki in uporabnice parka Tivoli. Zavod sicer svoje odločitve ni spremenil kljub temu, da mu je ministrstvo za naravne vire in prostor po pritožbi organizatorjev naložilo ponovno odločanje o primernosti izvedbe dogodka.

Magnifico je medtem kot možno nadomestno lokacijo omenjal tudi propadajoči Bežigrajski stadion. Ljubljanski mestni svetniki so sprejeli predlog sprememb in dopolnitev odloka o krajinskem parku, ki bi izvedbo prireditev v njem omejil na pet lokacij, s čimer so si prislužili predlog za občinski referendum.

Koncert bo torej po novem 31. avgusta v Mladinskem golf centru Stanežiče na samem robu ljubljanske Šiške. Magnifico je zadovoljen, pravi, da je lokacija »genialna«. Do tja lahko brez težav obiskovalci pridejo tudi z mestnim avtobusom številka 1.

"Z veseljem sporočamo, da nam je po nekajmesečni sagi uspelo najti prizorišče, kjer bomo lahko v celoti pripravili koncertni program, kakršnega smo si zastavili ob 30-letnici Magnificovega umetniškega ustvarjanja. Gre za prekrasen ambient Mladinskega golf centra Stanežiče na samem robu Šiške, kjer ima mestni avtobus številka 1 končno postajo. Radost je zopet napolnila naša srca, zato vas s prav posebnim zanosom vabimo na vseljudski zlet, na katerem se bomo pod milim nebom in na zeleni travi predajali glasbi in ljubezni do zadnjega dura in zadnjega mola," je sporočila glasbenikova ekipa iz Doma Svobode.

K temu so dodali še vabilo in posebno zahvalo: "Radi bi se zahvalili Športu Ljubljana, MOL in gospodu županu Zoranu Jankoviću, kakor tudi četrtni skupnosti Šentvid, Ragby Klubu in gasilcem PGD Stanežiče – Dvor za odprto srce, dobrodošlico in razumevanje, ki smo ga bili deležni. Posebna zahvala pa gre Magnificovemu občinstvu za neverjetno podporo, ki nam jo namenja in se skupaj z nami veseli tega nepozabnega dogodka. Se vidimo, »Pridi nocoj«, 31. avgusta 2024, Ljubljana – Stanežiče."

‹ nazaj