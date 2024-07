dolenjska

Tudi v brežiško bolnišnico vdrl covid

29.7.2024 | 11:00 | M. K.

Brežice - Poročali smo, da so v novomeški bolnišnici prejšnji teden odkrili okužene s covidom in so prepovedali obiske na nevrološkem in hematološkem oddelku.

Zdaj pa so okužene odkrili tudi v Splošni bolnišnici Brežice, in sicer na internem in negovalnem oddelku, zato obiski na teh oddelkih od danes začasno niso dovoljeni.

Splošna bolnišnica Brežice z urgentim centrom (Foto: arhiv DL)

Obiski so možni le pri kritično bolnih pacientih po predhodnem dogovoru z oddelčnim zdravnikom.

Obiskovalce, ki bodo prihajali na obisk na podlagi predhodnega dogovora, zaradi varovanja zdravja vseh udeležencev prosijo, da uporabljajo zaščitne maske in ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo do pacientov.

Vhod za obiskovalce je preko Urgentnega centra, kjer bo vse potrebno za odhod na oddelek uredil vratar, so še sporočili iz brežiške bolnišnice.

