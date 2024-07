kronika

Pretepel svojo mamo; odpadki in ribe - prve kurili, druge lovili

19.7.2024 | 13:30 | M. K.

Krški policisti so bili včeraj obveščeni o nasilju v družini v okolici Krškega. Takoj so se odzvali, danes poročajo s PU Novo mesto, zbrali obvestila in ugotovili, da je 38-letni nasilnež pretepel svojo mamo in jo poškodoval. Na kraj so poklicali reševalce, ki so žrtev oskrbeli in jo odpeljali v bolnišnico. Policisti so nasilnežu izrekli prepoved približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. Zoper njega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Pri Sovinku našli ukradeno prikolico

Policisti PP Črnomelj so bili včeraj dopoldne obveščeni o tatvini avtomobilske prikolice, ki jo je občan za kratek čas odpel in pustil na parkirnem prostoru. V popoldanskih urah so pri pregledu terena v gozdu pri Sovinku našli ukradeno prikolico in jo vrnili oškodovanci. Preiskavo policija nadaljuje.

Trčil v avtocestno ograjo

Nekaj pred 10. uro se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri Smedniku, v smeri proti Obrežju, s fotografijami smo o njej že poročali. Voznik tovornega vozila s priklopnikom romunskih registrskih oznak ni vozil po sredini prometnega pasu, so ugotovili policisti, zato je izgubil oblast nad vozilom, trčil v varovalno ograjo in jo prebil. 63-letnemu državljanu Romunije, ki se v nesreči ni poškodoval, so izrekli globo. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bil promet na tem delu avtoceste oviran.

Nesreča pri Smedniku (Foto: PGE Krško)

Vlomi in tatvine

Na gozdni poti pri naselju Polhovica je včeraj okoli 8. ure nekdo vlomil v parkiran avtomobil in izmaknil torbico z dokumenti, bančnimi karticami in denarjem. Lastnika je oškodoval za okoli 800 evrov.

V Črmošnjicah pri Stopičah je v noči na četrtek neznanec vlomil v zidanico in ukradel otroški električni štirikolesnik znamke Racer. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 800 evrov.

Med 12. 7. in 17. 7. je v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah nekdo vlomil v leseni objekt in odnesell plinski štedilnik, jeklenko žar in kuhinjski pribor. Škode je za okoli 500 evrov.

Včeraj okoli 14. ure je na parkirnem prostoru prodajalne v Krški vasi neznanec izkoristil nepazljivost oškodovanca, ki je imel na avtomobilu spuščena stekla, in iz notranjosti izmaknil nahrbtnik z oblačili.

V kraju Šedem na območju PP Krško je med 15. 7. in 18. 7. nekdo z zelenjavnega vrta pobral česen in čebulo.

V minuli noči je v Brežicah nekdo vlomil v dva gostinska lokala in ukradel menjalni denar.

V Dobovi je v minuli noči neznanec skozi okno vlomil v gostinski lokal, pregledal prostore in ukradel denar. Brežiški policisti so opravili ogled in nadaljujejo preiskavo.

Prehitri na avtocesti

Včeraj okoli 8.30 so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila švicarskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 199 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 69 km/h. 33-letnemu državljanu Severne Makedonije so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Ob 13.30 je voznik osebnega avtomobila Audi avstrijskih registrskih oznak vozil s hitrostjo 202 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 72 km/h. Policisti so ugotovili, da gre za 19-letnega voznika začetnika, državljana Avstrije. Izrekli so mu globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

Audi 202 km

Nekaj po polnoči so ustavili voznika osebnega avtomobila Porsche panamera švicarskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 205 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 75 km/h. 28-letnemu državljanu Švice so izrekli globo.

Ponoči so kontrolirali 44-letnega državljana Švice, voznika osebnega avtomobila BMW X7, ki je prekoračil dovoljeno hitrost za 79 km/h, vozil je s hitrostjo 209 km/h.

BMW 209 km

Nekaj pred 1. uro so ustavili voznika BMW-ja, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 197 km/h in je prekoračil dovoljeno hitrost za 67 km/h. 47-letnemu državljanu Kosova so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

BMW 197 km

Na Obrežju so prav tako okoli 1. ure kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke BMW, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 200 km/h. 49-letnemu državljanu Kosova so izrekli globo.

BMW 200 km

Vsem, ki so prekoračili dovoljeno hitrost na avtocesti za 40 do 50 km/h, so izrekli globo v višini 250 evrov in tri kazenske točke. Tistim, ki so prekoračili hitrost za 50 do vključno 60 km/h, so izrekli globo v višini 400 evrov in pet kazenskih točk. Za prekoračitev dovoljene hitrosti za več kot 60 km/h pa je predvidena globa v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk, pojasnjujejp na PUNM.

Izsledili pobeglega voznika

Sevniški policisti so bili nekaj po 14. uri obveščeni o prometni nesreči s pobegom na cesti med Planino pri Sevnici in Sevnico. Na podlagi opisa vozila so pobeglega 42-letnega povzročitelja izsledili in ugotovili, da je 42-letni voznik med prehitevanjem tovornega vozila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil je v bankino in v tovorno vozilo. Po trčenju je nadaljeval z vožnjo. Zaradi kršitev bodo izdali plačilni nalog v višini 900 evrov.

Narobe vse, kar je sploh lahko

Na območju naselja Gazice so brežiški policisti nekaj pred 16. uro zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault laguna. Med postopkom so ugotovili, da gre za 18-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj še ni opravljal vozniškega izpita. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu Renault laguna so mu zasegli, mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o voznikih in Zakona o motornih vozilih za kršitve določajo globo v višini 1.500 evrov. Ukrepali bodo tudi zoper lastnico, ki nima veljavno neregistriranega vozila in ga je dala v uporabo osebi, ki nima vozniškega dovoljenja. Izdali ji bodo plačilni nalog v višini 1.000 evrov.

Z neregistriranim avtom in drugimi tablicami

Okoli 17. ure so policisti v Šentjerneju ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. 41-letni kršitelj je vozil neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, odvzeli registrske tablice in zaradi kršitev izdali plačilni nalog v višini 1.000 evrov.

Pod vplivom alkohola in brez vozniške

Sevniški policisti so okoli 20. ure na območju Podgorja ob Sevnični kontrolirali voznika osebnega avtomobila Peugeot 308. 54-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je vozil pod vplivom alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Kurili odpadke

Okoli 13. ure so bili policisti obveščeni o zadimljenju in smradu v Dobruški vasi. Policisti PP Šentjernej so na kraju ugotovili, da je 52-letna kršiteljica na travniku za bivalnim objektom kurila odpadke. Ogenj je pogasila, zaradi kršitve določil Uredbe o odpadkih pa bodo policisti zoper njo podali predlog drugemu pristojnemu prekrškovnemu organu.

O motečem zadimljenju in smradu v Sovinku so bili okoli 21.30 obveščeni tudi črnomaljski policisti. Takoj so se odzvali in ugotovili, da je zadimljenje povzročila 35-letna kršiteljica, ki je v bližini gozda kurila odpadke. Zaradi nevarnosti širjenja ognja so policisti na kraj poklicali gasilce, ki so požar pogasili in omejili. Zoper kršiteljico bodo podali poredlog drugemu prekrškovnemu organu.

Zaradi kurjenja v naravnem okolju in treh manjših požarih na območju Kerinovega Grma so, kot smo tudi že poročali, posredovali tudi krški policisti. Gasilci so požare omejili in pogasili, policisti pa nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin.

Foto: PGE Krško

Kurjenje odpadkov na prostem je prepovedano, z globo od 500 do 4.500 evrov se za ta prekršek kaznuje posameznik, ki ne upošteva prepovedi.

Na kopališču so mu izdali plačilni nalog

Črnomaljski policisti so okoli 20. ure posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v gostinskem lokalu na enem izmed kopališč. Ugotovili, so, da se je 33-letni kršitelj nedostojno vedel in grozil osebju. Vzpostavili so javni red in miru in mu zaradi kršenja javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Lovila ribe na zavarovanem območju

Policisti PP Krško so sinoči okoli 20. ure na območju Vrbine izsledili dva moška, ki sta lovila ribe na zavarovanem območju in brez ribiških kart. Ugotovili so identiteto 34-letnega moškega iz Gazic in 26-letnega moškega iz Kerinovega Grma. Zoper oba bodo skladno z Zakonom o prekrških napisali predlog pristojnemu prekrškovnemu organu.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Rakovec, Kapele) včeraj prijeli 48 državljanov Afganistana, 23 Sirije, deset Turčije, pet državljanov Maroka in Pakistana, štiri Maroka, dva državljana Šrilanke in Indije ter državljana Egipta.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 118 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 293 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 26. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj