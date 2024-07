kronika

Goreli odpadki, pnevmatike, podrast ...

19.7.2024 | 07:00 | M. K.

Medtem ko s Krasa prihaja razveseljiva novica, da so velik požar, ki je tam izbruhnil v četrtek, gasilci ponoči uspeli obkrožiti in je zdaj omejen ter pod nadzorom, pa imajo tudi na našem območju gasilci vsak dan delo s požari v naravi. Manjšimi sicer kot kraški, pa vendar so v tem suhem vremenu nenehno na preži.

Ob 17.08 je pri Globokem, občina Brežice, ob cesti tlela podrast. Gasilci PGD Globoko so tlečo travo pogasili.

Ob 21.36 je na območju naselja Mrtvice, občina Krško, gorelo v naravnem okolju. Gasilci PGE Krško in PGD Brege so goreče pnevmatike in ostali odpadni material pogasili.

Požar pri Mrtvicah (Foto: PGE Krško)

Ob 22.47 je v bližini romskega naselja Kerinov Grm, občina Krško, gorelo strnišče. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog so okoli šestdeset kvadratnih metrov gorečega polja pogasili.

Ob 23.36 je v bližini romskega naselja Kerinov Grm ponovno gorelo. Požar strnišča so pogasili gasilci PGE Krško.

Ob 21.52 je v naselju Sovinek, občina Semič, gorel kup smeti in odpadkov v bližini gozda. Gasilci PGD Semič in Stranska vas pri Semiču so požar omejili in pogasili. Na kraju so bili prisotni policisti.

Pomoč reševalcem

Ob 12.47 so gasilci PGD Sevnica v kraju Podgorje, občina Sevnica, nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu poškodovane osebe.

Odprli avto

Ob 20.03 so v naselju Velika vas, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike



Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOTEKS VINICA, na izvodu S.K. OGULIN.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, izvod Sela;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI, izvod 4. Proti Božakovem.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUŠICE, izvod 1. HIŠE PROTI GOZDU;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB, izvod 5. SAMOSTOJEČA LEVSTIKOVA ŽIBERTOV.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE, TP DOLENJE LAKNICE;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRASTJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHPEČ SV. ANA, izvod 1. SV. ANA PROTI CERKVI.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice - Področje Brežic z okolico na območju TP Brvi med 8. in 14. uro; na nadzorništvu Krško mesto - področje Krškega z okolico na območju TP Kostanjevica vodovod, Slinovske njive, Kostanjevica grad 2, Kostanjevica grad, Male Vodenice, Ivanjše Grič in Orehovec med 7. in 11. uro in na območju TP Kostanjevica šola med 6.20 in 7. uro ter med 11. in 11.30 uro; na nadzorništvu Sevnica - Področje Sevnice na območju TP Kompolje vas - nizkonapetostno omrežje Gasilski dom med 9.30 in 14. uro ter na območju TP Birna vas - nizkonapetostno omrežje Koluderje.

