FOTO: Tovornjak na AC prebil varovalno ograjo, zaprti štirje pasovi

18.7.2024 | 18:40 | M. K.

Danes ob 9.49 je na avtocesti Ljubljana - Obrežje, pri kraju Zaloke v občini Krško, tovorno vozilo prebilo varovalno ograjo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, posuli cestišče s absorbentom ter prečrpali pogonsko gorivo iz rezervoarja. Zaradi prometne nesreče sta bila zaprta vozni in prehitevalni pas v smeri Obrežja in obratno v smeri Ljubljane. Reševalci NMP Krško so oskrbeli lažje poškodovanega voznika tovornega vozila.

Foto: PGE Krško (spodaj v fotogaleriji tudi dve (zadnji) fotografiji FB PKD)

