Dotrajano igrišče kliče po prenovi

15.7.2024 | 18:00 | Rok Nose

Šentrupert - Športno igrišče pri Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert je že precej dotrajano. Tega se dobro zavedajo tudi na občini, zato so izdelali projektno dokumentacijo obnove igrišča. Naložba je ocenjena na 438.000 evrov, pri čemer upajo, da bodo 100.000 dobili na razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, na katerega so se prijavili.

Bo športno igrišče pri Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert kmalu dočakalo celovito prenovo? (Foto: R. N.)

Če bodo uspešni, predvidevajo, da bodo gradbeni stroji na šolskem igrišču zabrneli prihodnje leto.

Dolgoletna želja šentrupertske osnovne šole pa je tudi večja telovadnica.

