dolenjska

FOTO: Častni občan je Jože Štupar

14.7.2024 | 11:00 | Besedilo in foto: M. Ž.

Žužemberk - Z včerajšnjo slavnostno sejo in podelitvijo občinskih priznanj je praznovanje občinskega praznika v Žužemberku dosegla svoj vrhunec. Občina je dobila novega častnega občana Jožeta Štuparja, prokurista in solastnika mednarodno priznanega žužemberškega podjetja Keko oprema.

Jože Štupar je novi častni občan občine Žužemberk.

Župan Jože Papež je v nagovoru zbranim na notranjem dvorišču slikovitega žužemberškega gradu dejal, da je vedno »verjel, da skupaj zmoremo bolje in v to še vedno močno verjamem, zato sem prepričan, da bo Občina Žužemberk še naprej sledila poti gospodarskega in družbenega razvoja. V preteklih letih smo uspeli postaviti trdne temelje za prihodnji razvoj naše občine. Zavedam se, da je nemogoče ustreči vsem in vsemu, vendar je ključ do uspeha v iskanju razumnih in pravičnih rešitev«.

Zadovoljen je bil, da je občina ohranila in celo povečala svojo gospodarsko moč z vzpostavitvijo Obrtne cone na Jami, to so odprli v petek popoldne. »Ta projekt je plod dolgoletnega truda in prizadevanja v mojem prvem mandatu. Vse trdo delo je bilo poplačano z odločitvijo domačega podjetja, da v tej coni razširi svojo dejavnost. O pomembnosti tega projekta priča tudi današnja razglasitev gospoda Jožeta Štuparja za častnega občana.«

Prejemniki zlatega, srebrnega in bronastega grba občine

Izpostavil je naložbe v urejanje že omenjene cone na Jami, za katero so namenili okoli 2,5 milijona evrov, pa vodovod, kjer so investirali slaba 2 milijona evrov in obnovo gradu v Žužemberku z okoli 800 tisoč evrov vrednimi deli. »Ob vseh teh večjih investicijah pa se ni pozabilo na manjše po občini,« je poudaril Papež.

Slavnostni gost je bil Borut Pahor, nekdanji predsednik Republike Slovenije, ki v Žužemberku ni bil prvič. »Vedno rad sprejmem vabila, če jih pošiljajo župani za občinske praznike. Nikoli nisem in ne bom podcenjeval lokalne samouprave in doprinosa, ki ga občine dajejo našemu miru, varnosti, predvsem pa blaginji in naši socialni povezanosti. To velja tudi za občino Žužemberk. Kadarkoli se kaj zgodi na lokalni ali državni ravni, vidimo, kako zelo pomembno je, da se ljudje čutimo v občinah doma, da se počutimo v neki skupnosti, ki je pripravljena pomagati, varne,« je poudaril in izpostavil še pomen zaupanja med ljudmi.

Glede dogodkov v državi in svetu pa je tudi tu Pahor dejal, da je tako »s slovenskega vidika, z vidika naše narodne in državljanske skupnosti zelo pomembno, da ostanemo kolikor je mogoče povezani. Vem, da so med nami, razlike – politične, nazorske … Vse to je prav, da smo demokratična in odprta družba ter se moramo navaditi živeti s temi razlikami. Vendar pa kot neka razvita moderna družba moramo te razlike tudi presegati in če jih ne zmoremo presegati v skupno korist, moramo vsaj spoštljivo živeti z njimi. To nam bo omogočilo, da se bomo prebili čez morda malo zahtevnejše čase, ko so bili v zadnjih 33 letih.«

Prejemniki pisnega priznanja občine

Slovenija je že šla skozi grenke preizkušnje, je nadaljeval, a se morda zdaj »obetajo neke druge krize, za katere mi nismo odgovorni, niti naša širša okolica, pa smo se znašli v njih. Tukaj bi položil vsem nam na srce eno stvar: Slovenci ne moremo vplivati na to, kako se bo svet odvrtel. Morali se bomo prilagajati, ampak v eni stvari pa odločamo mi sami. To je, koliko si bomo zaupali in koliko si bomo pomagali.« Ob tem je poudaril, da se ne sme zgoditi, da bi bile razlike, ki obstajajo med nami, tako velike, da nas bi tako razvajale, da bi nas razklale. »Mi ne vemo, kaj se bo zgodilo s to Evropo in s tem svetom. Če bi se kaj hudega zgodilo proti naši volji, tedaj mora biti ta naša narodna in državljanska skupnost dovolj povezana, da se bomo znašli pri glavnih odločitvah vsi na isti strani,« je med drugim povedal Boris Pahor.

Kdo so vsi nagrajenci?

Kot že zapisano, je častni občan postal Jože Štupar, ki sta skupaj z Antonom Kondo skoraj pred 30 leti ustanovila podjetje Keko oprema. »V podjetju se proizvajajo različni stroji za proizvodnjo elektronskih komponent, izdelujejo pa se tudi stroji po specifičnih naročilih kupcev, ki konkurirajo zaradi zaščitenih inovativnih postopkov. Podjetje skoraj celotne prihodke ustvari na tujih trgih. V zadnjem letu je podjetje svojo dejavnost razširilo v na novo vzpostavljeno obrtno cono na Jami, kjer je investicija vredna več milijonov evrov. Na ta način je Jože Štupar dal še večji poudarek na delovanje v domačem okolju. V svetu podjetništva je za Jožeta Štuparja najpomembnejši odličen odnos do zaposlenih, s čimer se zagotavlja tudi ugled in posledično razvoj podjetja,« so zapisali v obrazložitvi.

Prejmeniki županove pisne zahvale

Zlati grb občine je prejel podjetnik Jože Novinc, čigar podjetje KGN je začelo poslovati leta 1978, srebrnega podjetnik Pavel Iskra, ustanovitelj podjetja I-Les Iskra, bronastega pa Kulturno društvo Šmihel pri Žužemberku, ki letos obeležuje 15-letnico delovanja.

Pisno priznanje občine so prejeli prejeli Helena Barle, Maja Tajnšek, Irma Plavec, Alojz Župevec, animatorji oratorija Žužemberk, PGD Križi, Društvo vinogradnikov Suha krajina in ekipa prve pomoči CZ Občine Žužemberk. Županovo priznanje pa je šlo v roke Slavku Pavlinu, Majdi Obštetar, Antonu Konciliji, Kulturnemu društvu Dvor in Turističnemu društvu Suha krajina. Obrazložitve prejemnikov priznanj si lahko preberete v priponki spodaj.

Slavnostno sejo je s pesmijo obogatila pevka Maja Marinčič, za uvod je himno zagrala mestna godba Novo mesto, niti prireditve pa je duhovito pletel Matej Kocjančič.

Naj dodamo, da vas danes v Žužemberku vabijo na 25. srednjeveški dan, od 13. do 18. ure bo nadvse pestro in seveda srednjeveško obarvano okoli in v gradu. Praznovanje občinskega praznika bodo sklenili jutri s tradicionalno spominsko uro, posvečeno Rozaliji Sršen – Zalli Zarana, tokrat bo gostja igralka Mirjam Korbar.

‹ nazaj