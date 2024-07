gospodarstvo

FOTO: Obrtna cona Jama urejena in odprta

13.7.2024 | 12:00 | Besedilo in foto: M. Ž.

Jama pri Dvoru - V sklopu praznovanja praznika občine Žužemberk so včeraj popoldne odprli obrtno cono Jama, ki leži ob istoimenski vasi ob regionalni cesti, glavni prometni povezavi med Kočevjem in Novim mestom.

Slavnostni trak so pererezali (z leve): direktor podjetja Eltim Darko Perko, direktor podjetja Keko oprema Anton Konda, državni sektretar na ministrtvu za kohezijo Marko Koprivc in župan Jože Papež.

Cona, velika dobre tri hektarje, je bila leta v mirovanju, občina pa se je pod županovanjem Jožeta Papeža lotila njene parcelacije in dejanskega urejanja. Prvo parcelo je občina leta 2021 prodala podjetniku Dejanu Jakši iz Semiča, ki se ukvarja s predelavo lesa, lani pa je mednarodno priznano žužemberško podjetje Keko Oprema, ki proizvaja visokotehnološke stroje, kupilo preostala razpoložljiva zemljišča, kar je, kot je dejal župan v nagovoru, omogočilo nadaljnji razvoj cone.

»To je projekt, ki simbolizira trdo delo, vztrajnost in predanost k našemu skupnemu sodelovanju,« je poudaril župan in se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri njegovi hitri uresničitvi, domačinom in sosedom za strpnost in potrpežljivost pri zahtevnih gradbenih delih in ureditvi vse potrebne infrastrukture, vključno z dostopno cesto z zavijalnim pasom, ki jih je opravilo podjetje Eltim iz Gabrovčeca, pa tudi ministru za kohezijo Aleksandru Jevšku in državnemu sekretarju Marku Koprivcu, ki sta se zelo potrudila, da je občina za ureditev pridobila 516.000 evrov. Sicer je celotno opremljanje cone vključno z ureditvijo ceste z zavijalnim pasom stalo približno 2,5 milijona evrov.

Obrtna cona Jama se nahaja ob regionalni cesti, glavni prometni povezavi med Kočevjem in Novim mestom.

»Verjamem, da bo cona Jama prinesla veliko novih priložnosti in razvojnih možnosti za našo občino. Današnji dogodek je šele začetek,« je povedal župan Papež.

»Župan, vi ste zahvaljevali nam, da smo zagotovili delež sredstev, jaz bom pa rekel, da se predvsem zahvaljujem vam, tako občini kot vsem ostalim investitorjem, ki skrbite za to, da se dejansko v praksi udejanja in izvaja regionalni razvoj, da na nek način skrbite, da je Slovenija policentrično razvita,« je besede zahvale vrnil Marko Koprivc in dodal, da so sredstva zagotovo dosegla svoj pravi namen in da so s to investicijo na dosegli velik napredek v razvoju Žužemberka in okolice.

Podjetje Keko oprema je zbranim v nekaj besedah predstavil njen direktor Anton Konda, v cono pa so vstopili, ker so se zaradi novih naročil s področja zelene energije morali v prostorsko okrepiti, v prihodnosti pa se bodo še kadrovsko okrepili. Gre za proizvodnjo strojev za izdelavo visokotemperaturnih elektroliznih celic za proizvodnjo zelenega vodika.

Pogled na visoko tehnološka stroja, ki ju je Keko oprema že testirala v novih prostorih.

»Osnovni namen investiranja v nove prostore je bila potreba po izdelavi in testiranju strojev večjih dimenzij, ker v obstoječih prostorih sploh nimamo možnosti postaviti takšne stroje. Tudi logistično smo bili onemogočeni, tako da smo že med gradnjo koristili nov skladiščni prostor poleg novega proizvodnega obrata, ki je praktično že končan,« je dejal in dodal, da imajo v načrtu, da bi celotno podjetje preselili iz Žužemberka v cono Jama na del, ki je še na razpolago. V novih prostorih so že testirali stroje za končnega kupca.

Pomembno pridobitev za občino je blagoslovil župnik Franc Vidmar.

