46-letni kolesar po nesreči umrl v bolnišnici

4.7.2024 | 10:30 | M. K.

V ponedeljek pozno popoldne je v Šmarjeti padel kolesar in, kot smo poročali, obležal hudo ranjen, iz bolnišnice so takoj poročali, da je v smrtni nevarnosti. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 46-letni moški vozil po kolesarski stezi iz smeri Šmarjete proti Šmarješkim Toplicam. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad kolesom, padel in se hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico, od koder pa so zdaj sporočili, da je zaradi hudih poškodb umrl, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo, dodajajo na PU.

Voznica odvzela prednost mopedistu

Nekaj po 18. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo voznice osebnega avtomobila in voznika mopeda v Sevnici (s fotografijama smo o tej nesreči že poročali). Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 23-letna voznica, ki je v križišču ob zavijanju levo odvzela prednost 44-letnemu vozniku mopeda. Po trčenju je voznik mopeda padel in se lažje poškodoval. Povzročiteljici nesreče bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

V Sevnici je voznica odvzela prednost mopedistu. (Foto: PGD Sevnica)

Pobegli povzročitelj nesreče z dvema promiloma alkohola

Črnomaljski policisti so bili včeraj nekaj pred 18. uro obveščeni o prometni nesreči v Črnomlju, kjer naj bi voznik osebnega vozila trčil v podporni zid in v avtomobil oškodovanke in odpeljal s kraja nesreče. Na podlagi opisa so 60-letnega povzročitelja izsledili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,97 miligrama alkohola (2 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določa globo v višini 1.820 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk, pojasnjujejo na PU.

Prehitra v hišo

Policisti PP Metlika so bili nekaj pred 15. uro obveščeni o prometni nesreči v Brezovici pri Metliki. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 32-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in, kot smo tudi že poročali, trčila v stanovanjsko hišo. Povzročiteljici, ki se je v nesreči lažje poškodovala, bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Zoper nasilna moška kazenska ovadba

Včeraj okoli 11. ure so bili trebanjski policisti obveščeni o poškodovanem moškem na območju Trebnjega. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je prišlo do besednega spora med poškodovanim moškim in neznancem. Neznanec je nato oškodovanca s pestjo udaril v predel glave in ga lažje poškodoval. Ko je oškodovanec poskušal pobegniti z vozilom, je drug moški s palico udaril po vozilu in razbil steklo vrat. V okviru preiskovanja kaznivega dejanja so policisti uspeli potrditi identiteto osumljencev, starih 42 in 21 let. Zoper oba bodo na pristojno tožilstvo podali kazenski ovadbi zaradi kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari.

Prijeli tatico goriva

V minuli noči je na bencinski črpalki na avtocestnem postajališču Zaloke voznica v rezervoar za gorivo osebnega avtomobila Citroen xara natočila gorivo in ne da bi plačala pobegnila s kraja. Policisti PP Trebnje so na podlagi opisa 26-letno voznico iz Brezja izsledili in prijeli v Trebnjem. Ovadili jo bodo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlomi in tatvine

V noči na sredo je v Koroški vasi neznanec s pašnika ukradel sedem ovc.

Včeraj med 7. in 15. uro je na Mirni nekdo s parkirnega prostora ukradel električni skiro znamke Egoni S22 modre in črne barve.

Na območju Velikega Mraševega so med 2. 7. in 3. 7. neznanci poškodovali ograjo in iz rastlinjaka ukradli večjo količino kumar. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1.000 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Rakovec, Loče, Podvinje, Jereslavec) včeraj prijeli 35 državljanov Sirije, 18 Afganistana, 11 Bangladeša, sedem Iraka, pet Somalije, štiri Turčije, tri državljane Pakistana, državljana Palestine, Rusije in Egipta.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 75 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 229 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in osem nesreč z gmotno škodo. V Šmarjeti so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. V Novem mestu so zaščitili žrtev nasilja v družini in 36-letnemu nasilnežu izrekli prepoved približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požarov in nedovoljenih prehodov državne meje.

