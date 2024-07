kronika

FOTO: Trčila motorist in avto; zaletela se je v hišo; zagorela garaža

4.7.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 18.16 sta na Trgu svobode v Sevnici trčila motorist in osebno vozilo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, posipali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem, policiji in avto vleki. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Fotografiji: PGD Sevnica

Z avtom v hišo

Ob 14.48 je v naselju Brezovica pri Metliki osebno vozilo trčilo v stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče ter odklopili akumulator na vozilu. Poškodovano voznico so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika in jo prepeljali v SB Novo mesto.

Zagorela garaža

Ob 23.19 je v Bračičevi ulici na Senovem, občina Krško, zagorela garaža. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Senovo, ki so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili in opravili pregled s termo kamero. Gasilci PGD Senovo so bili na gasilski straži do druge ure zjutraj.

Veja ogrožala

Pb 19.18 je na Mestnih njivah v Novem mestu veja ogrožala stanovanjski objekt. Gasilca GRC Novo mesto sta vejo odstranila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUNIČI, na izvodu GASILNI DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7:30 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TREBNJI VRH, TP GORENJCI, TP LIPOVEC, TP VAVPČA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU;

- od 10:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CIKAVA;

- od 12:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JENKOVA;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠČA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo4:

- od 0:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE 1971;

- od 7:30 do 13:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH 1978;

- od 7:30 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA 1991;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SLATNIK 1977.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8:00 in 11:00 na območju TP Škrljevo, nizkonapetostno omrežje – Draga;

- med 11:30 in 14:30 na območju TP Okrog, nizkonapetostno omrežje – Proti cerkvi.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava energije na:

- področju Krško mesto na območju TP Leskovec gmajna, nizkonapetostno omrežje – Novo naselje pri TP levo med 8:00 in 10:00 uro;

- področju Sevnica z okolico na območju TP Šmarje 3, nizkonapetostno omrežje – Pavkovič Oslovnik med 8:00 in 14:00 uro;

- področju Brežice z okolico na območju TP Prilipe, nizkonapetostno omrežje – Prilipe vas med 8:30 in 13:00 uro in na območju TP Brežice Župančičeva med 7:00 in 7:45 uro ter med 14:15 in 15:00 uro.

