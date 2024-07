kronika

Kolesar v smrtni nevarnosti; hudo poškodovan tudi motorist

2.7.2024 | 10:40 | M. K.

O padcu kolesarja v Šmarjeti so bili policisti obveščeni včeraj nekaj pred 18.30. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 46-letni moški vozil po kolesarski stezi iz smeri Šmarjete proti Šmarješkim Toplicam. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad kolesom, padel in se hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico, po prvih podatkih je zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Hudo poškodovan motorist - trčil v prometni znak

Okoli 11.30 se je na cesti med Mirno Pečjo in Rogovilo ponesrečil motorist. Policisti so ugotovili, da je 21-letni motorist zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in trčil v prometni znak. Hudo poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Vlomi in tatvine

Med 29. 6. in 1. 7. je v Novem mestu nekdo poskušal vlomiti v dva parkomata. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 30. 6. in 1. 7. je v Brežicah neznanec skozi vrata vlomil v prodajalno in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 900 evrov škode.

V Trebnjem je med 30. 6. in 1. 7. nekdo vlomil v pomožna objekta in izmaknil dve kosilnici ter posodo z gorivom.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Spodnji Stari Grad, Mihalovec, Brezje pri Veliki Dolini, Ponikve, Slovenska vas) včeraj prijeli 25 državljanov Afganistana, 17 Sirije, 12 Turčije, osem Iraka, sedem Egipta, po dva državljana Sudana, Armenije, Somalije in Pakistana in po enega državljana Maroka, Alžirije, Palestine in Indije. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli štiri državljane Alžirije in na obmoju PP Metlika (Metlika) državljana Alžirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 76. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 248 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami in osem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

