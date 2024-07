kronika

Grintal znova na sodišču

2.7.2024 | 09:30 | M. Ž.

Novo mesto - Potem ko je Višje sodišče v Ljubljani razveljavilo obsodilno sodbo Rožletu Grintalu s Potovega vrha pri Novem mestu in jo vrnilo sodišču prve stopnje v ponovno sojenje, se je na novomeškem okrožnem sodišču pred istim senatom, ki mu predseduje sodnica Romana Rački Strmole, včeraj tudi začelo.

Rožle Grintal in njegov zagovornik Matjaž Medle ob prihodu na novomeško okrožno sodišče. (Foto: M. Ž.)

Grintala so namreč novembra lani spoznali za krivega povzročitve prometne nesreče zaradi malomarnosti, v kateri je umrl 49-letni Marjan Bevc iz Brezja pri Trebelnem, in mu izreklo kazen štiri leta in pet mesecev zapora, oprostilo pa ga je očitka, da je zapustil poškodovanca v nesreči brez pomoči. Na sodbo sta se pritožila tako tožilstvo kot obramba. Višje sodišče je Grintalu tudi odpravilo pripor.

Tragična nesreča se je zgodila 21. oktobra 2022 okoli 21.30 na nekdanji hitri cesti Novo mesto–Trebnje v bližini priključka za Karteljevo. Svojci so kar nekaj dni živeli v negotovosti, saj niso vedeli, kje je Marjan. Policisti so namreč šele štiri dni po izginotju njegovo truplo z dronom našli nekaj metrov pod cesto v grmovju in ugotovili, da je bil žrtev prometne nesreče, voznik pa je s kraja odpeljal. Še istega dne so na parkirišču v Trebnjem izsledili s ponjavo pokrit avtomobil, katerega poškodbe so se ujemale s tistimi, najdenimi na kraju, in prijeli tudi pobeglega voznika Rožleta Grintala. Ta je na sodišču dejal, da pešca ni videl in da je menil, da je najverjetneje trčil v srno.

Kot je včeraj povedala sodnica, je ključno vprašanje, ki ga morajo po mnenju višjega sodišča v ponovljenem sojenju presoditi, ali je je bil dogodek objektivno predvidljiv, torej, ali je lahko obtoženi objektivno pričakoval pešca na regionalni cesti zunaj naselja, na kateri je hitrost omejena na 90 km/h, je brez pločnika in brez prometnega znaka v bližini, ki bi kazal na to, da bi na tej cesti lahko pričakovali pešca.

Okrožna državna tožilka Barbara Prevolšek je predlagala ponovno zaslišanje kar nekaj prič.

Grintal in njegov zagovornik Matjaž Medle ponovnega zaslišanja prič in izvedencev glede na to, da gre za ponovljeno sojenje pred istim senatom, nista zahtevala. Okrožna državna tožilka Barbara Prevolšek pa je predlagala, da se ponovno zasliši izvedenca cestnoprometne stroke Ivana Kambiča, ki naj pove, katere kršitve cestnoprometnih predpisov so povzročile prometno nesrečo ter opredeli kraj prometne nesreče z bližnjim naseljem in cestnimi odcepi. Glede slednjega je Medle menil, da je vse razvidno iz spisa, je pa predlagal, da si vsi skupaj ogledajo kraj nesreče.

Tožilka je znova predlagala, da se angažira izvedenec medicinske stroke Gregor Haring zaradi nasprotujočih se ugotovitev Kambiča in izvedenca medicinske stroke Tomaža Zupanca glede nastanka poškodb oškodovanca pri prometni nesreči, ko so ga našli. Predlagala pa je tudi zaslišanje še nekaterih drugih prič.

Naslednja obravnava bo konec avgusta.

