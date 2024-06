kultura

Prispeval, da se Gutenwerd ne pozabi

12.6.2024 | 09:20 | L. Markelj

Ljubljana/Dobrava pri Škocjanu - Včeraj je Slovensko arheološko društvo v Mestnem muzeju podelilo arheološka odličja za leto 2023. Zahvalno listino je prejel Vinko Gradišar iz Dobrave pri Škocjanu za večletno populariziranje arheološkega najdišča Otok pri Dobravi, nekdanjega srednjeveškega trga Gutenwerd.

Vinko Gradišar na podelitvi zahvalne listine včeraj v Ljubljani (Foto: osebni arhiv)

»Vesel sem in počaščen, da so opazili moje delo in prizadevanja tudi širše, na državnem nivoju. Pri Gutenwerdu se premika v pravo smer in tega sem vesel,« je nagrajenec dejal za Dolenjski list. Opozarja, kako bolj bi morali poznati svojo zgodovino, zlasti mladi.

»Vemo, kaj se je dogajalo v Rimu in Parizu, ne vemo pa, kaj je pred našim pragom. To ni prav. Povsod imamo kaj zanimivega, a ljudem se zdi imenitnejša tujina. Pri taki vzgoji mladih bi morale veliko več narediti naše šole,« je prepričan Vinko Gradišar, ki je kot domačin želel obuditi znanja tako domačinov kot tudi širše skupnosti za arheološko najdišče na Otoku in s tem krepiti zavedanje o pomenu arheološke dediščine.

Sodeloval s stroko, domačini ...

Prizadeval si je in si še vnaprej za povezovanje obeh občin, ki sta pri tem udeleženi, Občine Šentjernej, na ozemlju katere leži najdišče, in Občine Škocjan, na ozemlju katere je najdišče nekoč ležalo, in kjer se je iz srednjeveškega Gutenwerda ohranila le še cerkev sv. Nikolaja.

Vinko Gradišar se je razveselil zahvalne listine Slovenskega arheološkega društva. (Foto: L. M.)

Gradišar je pri različnih dogodkih pomagal organizirati sodelovanje stroke, ZVKDS, OE Novo mesto, nenazadnje pa tudi z lastniki travnikov, njiv in sadovnjaka na Otoku, kjer je nekoč stal Gutenwerd. Dovolili in podprli so tudi nove terenske preglede najdišča, ki so jih leta 2021 izvedli študenti Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze Ljubljana pod vodstvom dr. Katarine Katje Predovnik. V sodelovanju z Občino Šentjernej in Župnijo Škocjan ter ZVKDS, OE Novo mesto so leta 2023 postavili informativni tabli, ki predstavljata Gutenwerd kot pomembno kulturno dediščino.

Vinko Gradišar je tudi dejavno spremljal nastajanje razstave Nekoč je bil Gutenwerd, ki so jo v Narodnem muzeju Slovenije pod vodstvom dr. Tomaža Nebergoja odprli konec januarja in bo na ogled še vse do 3. novembra.

»Pojdite si jo pogledat, res je vredno,« pravi sogovornik, ki je že desetletja nepogrešljiv tudi pri vsem, kar se dogaja v tem koncu škocjanske občine: od gradnje nove mrliške vežice na Otoku do novega gasilskega doma, in prenovljene ceste skozi Dobravo. Za svoje prizadevno delo je leta 2019 prejel tudi priznanje Občine Škocjan.

