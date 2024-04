kronika

Hudo poškodovan po padcu z višine; 17 tujcev v kombiju (foto)

23.4.2024 | 12:30 | M. K.

Sinoči nekaj pred 19. uro se je, kot smo že poročali, zgodila nesreča pri delu na delovišču v Mihalovcu. Brežiški policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 52-letni delavec opravljal gradbena dela. Ko se je nahajal na opažu, ki je bil pritrjen z letvijo, je ta popustila, moški pa je padel z višine okoli treh metrov. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, danes pojasnjujejo s PU Novo mesto. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Na območju Dobruške vasi prijeli tatu

V minuli noči so okradli prodajalno na bencinskem servisu na Obrežju. Neznanci so izmaknili več prehrambenih izdelkov in pločevink s pijačo in pobegnili z osebnim avtomobilom. Na podlagi opisa so šentjernejski policisti avtomobil ustavili na območju Dobruške vasi. 34-letnemu osumljencu so zasegli ukradene predmete in jih vrnili osebju prodajalne. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlomi in tatvine

Na območju Vrbine je med 20. 4. in 22. 4. nekdo iz rezerevoarjev delovnih strojev iztočil okoli 400 litrov goriva.

Med 19. 4. in 22. 4. je v okolici Dvora nekdo vlomil v prostore podjetja, poškodoval notranjost in ukradel okoli 600 metrov električnih vodnikov. Z vlomom in tatvino je povzročil večjo premoženjsko škodo.

V Lastovčah v Novem mestu je med 20. 4. in 22. 4. neznanec poskušal vlomiti v poslovni prostor v stanovanjski hiši. V objekt mu ni uspelo priti, nastala je le premoženjska škoda zaradi poškodbe vrat.

V Stranski vasi je med 21. 4. in 22. 4. nekdo z ograjenega pašnika odpeljal sedem ovc.

Na parkirnem prostoru na Grmu v Novem mestu je sinoči med 19. in 21. uro nekdo poskušal vlomiti v štiri avtomobile. V notranjost mu sicer ni uspelo priti, zaradi poškodb pa je na vozilih povzročil za okoli 1.400 evrov škode.

Z 1,7 promila alkohola trčil v ograjo

Nekaj pred 23. uro se je zgodila prometna nesreča v Gornjem Lenartu na območju PP Brežice. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 49-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,84 miligrama alkohola (1,7 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovil obdolžilni predlog.

Prometna nesreča pri Sotelskem

Nekaj po 15. uri so bili policisti PP Krško obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti med Sotelskim in Krškim. Povzročil jo je 25-letni voznik, ki je zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozila 46-letna voznica. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Prehitri

Policisti so na območju Čateža ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A4 nemških registrskih oznak, ki je po avtocesti vozil s hitrostjo 189 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 59 km/h. 34-letnemu vozniku iz Kosova so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

V petek so med 6. in 18. uro tudi na cestah na območju PU Novo mesto poostreno preverjali hitrost. Med nadzorom so policisti kljub vnaprej objavljenim lokacijam meritev ugotovili kar 189 prekoračitev dovoljene hitrosti.

Tihotapec v kombiju prevažal 17 tujcev

Policisti PP Metlika so včeraj okoli 8. ure na območju Drašičev ustavili voznika kombija Mercedes vito registrskih oznak Bosne in Hercegovine. 22-letni državljan Bosne in Hercegovine je prevažal 15 državljanov Turčije in dva državljana Sirije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. 22-letnemu osumljencu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

V tem kombiju je bilo 17 ilegalnih migrantov. (Foto: PP Metlika)

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Loče, Brežice, Jereslavec, Globoko, Jesenice, Slovenska vas, Kapele) včeraj prijeli 69 državljanov Sirije, 30 Afganistana, 14 Bangladeša, 13 Maroka, šest državljanov Somalije, pet Turčije, tri Gambije, dva državljana Kameruna, Nepala, Iraka in Šrilanke, državljana Irana in Egipta. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli 15 državljanov Sirije in državljana Tunizije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 79. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 260 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 11 nesrečz gmotno škodo. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

